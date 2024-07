AMERIKANCU DO 12 GODINA ZATVORA? Nedić izneo najnovije informacije: Martinu je SVE OVO pronađeno u stanu, IMAO JE JASNU NAMERU!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Sjedinjenih Američkih Država Aleksander Martin M. zbog sumnje da je 27. jula 2024. godine u centru Beograda neovlašćeno nosio pištolj sa okvirom u kojem se nalazilo 6 metaka, dok je u sobi jednog hostela gde je neprijavljeno boravio, neovlašćeno držao još jedan okvir i 14 metaka različitog kalibra.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

Više o samom slučaju Martina M. pričao je za "Puls Srbije" Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

04:18 AMERIKANCU PRETI 12 GODINA ZATVORA? Nedić izneo najnovije informacije: Martinu je SVE OVO pronađeno u stanu, IMAO JE JASNU NAMERU!

- On ima 36 godina, poreklom je iz Hrvatske, ali je američki državljanin. Interesantno je da je oko vrata nosio pištolj, koji je delom rađen od polimera, veoma su jednostavni za upotrebu, takođe su i praktični za nošenje. Policija ga je držala pod prismotrom, bio je par dana na Kosovu, i u beogradskoj pošti je podigao pištolj. Uoči ove emisije smo dobili podatke da je kod njega u sobi pronađeno 10 platnih kartica i da su povezane sa njegovim investicionim fondom. Novi detalj je da su pronađene lisice i fantomka. Jasno je da je imao neku nameru, da nekoga likvidira, ali se ne zna iz kog miljea. Tereti se za držanje oružja, tu je kazna do 12 godina zatvora - započeo je Nedić, pa je pričao o šurikenima koje je Martin posedovao:

- Interesantni su i šurikeni, tzv. leteća zvezda, to smo gledali u raznim filmovima. Može biti veoma opasno, ima zvezdasti oblik, a pravi se od šiljaka eksera, noževa, kovanog novca... Ukoliko se upotrebi na čoveku, može naneti ozbiljne posledice, a zanimljivo je da se i oni mogu naći putem interneta. Jednostavno, sve ukazuje da se pripremao za likvidaciju nekoga, biće ispitan i taj investicioni fond, to će sve istraga utvrditi. Sve ovo ukazuje na ozbiljan zadatak za istragu, postavlja se pitanje koliko takvih ljudi može da uđe ili izađe iz Srbije, on je bukvalno uhapšen nasred ulice, gde je nosio pištolj.

Kurir.rs

