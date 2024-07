"NEMOGUĆE DA NIKO U ZGRADI NIJE ČUO BRUTALNO MUČENJE" Stručnjaci analiziraju motive otmice na Konjarniku: Ovako će teći istraga

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice osumnjičenih za protivpravno lišenje slobode B.B. od 25. do 26. jula 2024. godine, koje su izvršili na svirep način usled čega je B.B. istog dana preminuo.

Osumnjičeni su mladića tukli i zlostavljali najpre u jednoj vikendici na Fruškoj gori, a potom i u jednom stanu na Konjarniku, gde su ga držali vezanog za radijator i tukli, a sve zbog dugova koje B.B. ima prema njima - navodi se u saopštenju i dodaje da je u jednom trenutku B.B. je uspeo da se oslobodi, a zatim je pokušao da pobegne iz stana, i tom prilikom je sa terase stana koji se nalazi na 27. spratu zgrade pao na betonsku površinu i preminuo na licu mesta.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali detalje ove tragedije bili su Maja Jovanović, Generalni sekretar „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i advokat Saša Parežanin.

S obzirom na to da se jedan osumnjičeni branio ćutanjem, dok se za ostalom trojicom traga, Parežanin je odgonetnuo šta možemo očekivati od istrage:

- Što se tiče adekvatnih kazni, istraga će utvrditi činjenice, kao i šta se sve dešavalo, da li je bilo ubistvo ili samo otmica. Od toga zavisi kako će tužilaštvo da podigne optužbu. Što se tiče krivičnog dela otmice, istraga će utvrditi koji je tačno oblik iste.

Jovanović je pričala o najčešćim motivima otmica, odnosno koji bi mogao da bude za ovaj slučaj:

- Jako je važno da napomenemo, kada pogledate godine osumnjičenih, to su mladi ljudi, olako daju sebi za pravo pravdu. Jedan deo otmica se vrši zarad ucene, otkupa, svakako prikupljanje materijalne koristi na protivpravni način. Tačnije, da jedan kriminalni način. Kada govorimo o ovom slučaju, prvo ću reći da je apsolutno nemoguće da niko nije čuo takvo mučenje u zgradi. Niko nije registrovao takve udarce. To se nije dogodilo negde na planini, nego u Beogradu. Isto tako, kada pogledamo godine osumnjičenih, to su mladi ljudi destruktivnog ponašanja. Ko je spreman za takvo opsesivno iživljavanje, morate da imate mentalnu predispoziciju za to. Koliko imamo saznanja, ovde se radi o dugovanjima, a moje pitanje je da li je bilo koji novac vredan nečijeg života.

Parežanin je spomenuo da je teško utvrditi istinu u ovom momentu:

- Sada ne možemo da saznamo istinu, dok neko ne progovori od osumnjičenih. Postoje istražne radnje DNK ili jednostavno da se vidi da li je postojala borba. Ovako, kada imamo neke ishitrene informacije, možemo samo da nagađamo. Sada možemo da konstantujemo da je otmica, a da li će da se kvalifikuje kao još jedno delo, to zavisi od okončanja istrage. Možda bude niz krivičnih dela.

