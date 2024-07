"RENOMIRANI" ADVOKAT ĆE ZA 20.000 SREDITI DA SE KAZNA PREINAČI: Roditelji ubijene Milene progovorili pošto je smanjena kazna ubici

Nakon što je Apelacioni sud u Kragujevcu preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Kragujevcu i smanjio kazni okrivljenom Vladimiru Maksimoviću (42) za ubistvo supruge, doktorke Milene Milošević (35) u maju 2022. u Kragujevcu, njeni neutešni roditelji dali su potresnu ispovest za Kurir, gde su, između ostalog, naveli i razloge zbog kojih misle da je došlo do ovako drastično smanjene kazne.

Kako smo već pisali, Miroljub i Zorica Milošević, roditelji ubijeni doktorke Milene reagovali su na sramnu presudu kragujevačkog suda. Naime, Apelacioni sud u Kragujevcu smanjio je kaznu ubici i preinačio prvostepenu presudu Višeg suda kojom je Maksimović bio kažnjen doživotnim zatvorom. Novom presudom, koja je i pravosnažna, ubica je osuđen na samo 20 godina robije. Podsetimo, Vladimir Maksimović ubio je 16. maja 2022. hicima iz pištolja suprugu Milenu u njihovoj kući i to dok je spavala. U trenutku zločina u sobi pored bilo je dvoje maloletne dece.

Ogorčeni konačnom odlukom, roditelji svirepo ubijene žene, objašnajavju i zbog čega su, između ostalog, rešili da javno progovore.

- Odbranu podmuklog ubice je za naknadu od 5.000 evra prihvatila jedna poznata advokatska kancelarija. Podmuklog ubice otac se pre toga obraćao "renomiranom advokatu" za 20.000 evra, koje mu je on tada tražio kao naknadu i nije hteo da plati. Nakon nekoliko ročišta ispred suda se pojavljuje navedeni advokat. Od dobro obaveštenih ljudi iz pravosuđa direktno nam je saopšteno, ovim rečima: "Da je taj advokat u pozadini suđenja, da je ovaj drugi samo figura, da se svesno na prvostepenom suđenju gotovo ništa neće preduzimati, da će se pustiti da se odredi doživotna kazna, a da će nakon toga rodbina, koja je uglavnom u inostranstvu i otac ubičin, ipak platiti traženih 20.000, te da će taj advokat nakon toga, svojim uticajem srediti da mu se kazna sa doživote preinači u kaznu od 20 godina" - pričaju MIloševići i nastavljaju:

- Mi do tada nikada nismo imali prilike da budemo po sudovima, niti smo poznavali neke advokate, da bismo poverovali da je tako nešto moguće, posebno ako se radi o teškom ubistvu. Oslonili smo se na tužilaštvo i na informacije koje smo od njih dobijali. Dana 16. jula 2024, preko našeg advokata saznali smo za presudu Apelacionog suda u Kragujevcu od 12. juna, koji je odlučivao o žalbi, sada već zvaničnog "20.000 evra advokata", kojim je petočlano veće većinom glasova delimično usvojilo njegovu žalbu, da je potvrđeno to da je podmukli ubica, to što zaista jeste, ali da je preinačena presuda Višeg suda u Kragujevcu od 11. decembra 2023. i da je doživotna kazna zatvora poništena i da je određena kazna od 20 godina.

Važan apel Zaštitite deci i žene od bolensih umova Neutešni roditelji ubijene doktorke Milene apelovali su na sve nadležne instituce kako se ovako težak zločin i ovako blaga kazna nikada nikome ne bi ponovili. - Želimo da apelujemo da se što pre sve relevantne institucije ove zemlje angažuju i preduzmu sve zakonom propisane mere, a ako nisu propisane da se što pre propišu, kako bi se žene, a pre svega deca, nekako zaštitili od bolesnih umova, ubica i nasilnika. Da se spreči da ubuduće još neki "renomirani" advokati svojim vaninstitucionalnim "uticajima" izvrgavaju ruglu žrtve, zakon i pravdu - naveli su roditelji ubijene doktorke Milene, ističući da se nadaju da će se institucije pozabaviti njihovim slučajem. - Ne zbog nas, rekli smo da nama dete ne mogu vratiti, ali bi moralo bar neko da se bavi time zbog budućih potencionalnih svirepih ubica i budućih žrtava porodičnog nasilja, budućih Milena i njihove dece, jer ova presuda, ako ne ohrabljuje buduće nasilnike, onda ih sigurno i ne odvraća, jer znaju da sa 20.000 evra i uz pomoć nekog "čuvenog" advokata, mogu da se nadaju minimalnim kaznama i skraćenim kaznama, uz pomoć "dobrog vladanja", "500 evra mesečno" nanogicama i slično - kažu roditelji.

U potresnoj ispovesti, neutešni roditelji ubijene doktorke rekli su "da njima ništa ne može da vrati ćerku."

- Mi smo dvoje običnih i ucveljenih staraca koji nisu uspeli da sačuvaju svoje dete. Nama je život otet, streljano najvrednije, nad našim najmilijim izvršena je brutalna egzekucija. Nama niko i ništa ne može da vrati dete. Ali, presudom Apelacionog suda u Kragujevcu ponižena je naša ćerka, pokojna doktorka Milena, njeno dvoje dece i mi kao njeni roditelji! - rekli su Miloševići čiju ispovest smo ranije preneli i naveli da ih je jako povredilo i obrazloženje presude Apelacionog suda.

Kako se navodi, prema njihovim rečima, u obrazloženju "olakšavajuća okolnost" za Maksimovići bila je ta što ranije nije osuđivan, ima dobar odnos sa maloletnom decom i da je brinuo o njima kada im je majka bila u Nemačkoj, kao i da je imao zdravstvenih problema, jer je preležao dva puta koronu. Kao i da je ubistvo počinio u stanju smanjene uračunljivosti.

- Zar je ljubav prema deci dozvola za egzekuciju njihove majke? Zar im se tako iskazuje ljubav? Postoji jedna morbidna rečenica koju je izgovorio otac ubice: "Vi morate da volite svog oca, on je ubio vašu majku jer vas voli". Zbog ovog direktnog i bolesnog nametanja krivice maloj deci za smrt njihove majke, sud je doneo odluku da mu zabrani viđanje sa njima.

Ne izgovaraju mu ime Dali smo deci obećanje Miroljub i Zorica Milošević kažu i da ime ubice svoje ćerke više ne izgovaraju. - Naše jedino dete, našu ćerku, doktorku Milošević Milenu 16. maja 2022, na podmukao način je pucanjem u glavu dok je spavala, ubio njen suprug. Zbog obećanja unuku da nećemo nikad izgovoriti ubičino ime, držimo se datog obećanja i oslovljavaćemo ga kao i moj unuk - sa "on". Od pre nekoliko dana "on" više nije "on", već zvanično podmukli ubica. Pred decom nikada ne kažemo da je njihov otac ubica, već "on" - kažu Miloševići.

