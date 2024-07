"UDARIO SAM GLAVOM O VILJUŠKAR, MOGAO JE DA ME UBIJE" Čika Jova povređen u nesreći, pa uputio apel: MOMČE, JAVI SE DA SE IZVINIŠ

Jova Erić iz Laćarka povređen je u nesreći u ovom mestu kad je na njega 19. jula ove godine naleteo mladić star oko 25 godina na biciklu i teško ga povredio. Mladi biciklista, kako kaže Erić za Kurir, još nije identifikovan i niko od očevidaca nije uspeo da ga prepozna, te naš saovornik apeluje da mu se on sam javi.

- Ako ima imalo savesti, neka se javi da se izvini i da pita kako sam i da li mi nešto treba. Razumem mladost, ali ovo je previše - kaže nam Jova Erić.

Prema njegovim rečima, on se kobnog dana vraćao kući iz prodavnice.

- Izašao sam iz prodavnice, zakoračio sam i pogledao da li neko ide, a onda sam napravio drugi korak i mladić na biciklu je naleteo na mene i odbacio me, da sam pao i udario glavom o viljuškar koji je bio tu parkiran da istovari robu - kaže nam Jova i nastavlja:

- Kako sam udario glavom pao sam u nesvest... Mogao je da me ubije i to sam mu rekao, ali on se samo nasmejao. Kad ga je momak koji je vozio viljuškar pitao što je tako brzo vozio, on mu je odgovorio: "Mogu ja i brže".

foto: Vlada Šporčić

Kako nam je ispričao povređeni Erić, mladić je otišao sa lica mesta, niko od očevidaca ne zna ko je, a policija je uzela snimke sa sigurnoisnih kamera.

- Policija je došla, razgovarali su sa mnom, uzeli i snimke i rekli su mi da imaju sve, da se na snimku vidi kako me je udario, ali da ga nisu identifikovali još uvek - kaže Erić za Kurir i dodaje:

- Zato apelujem da se momak javi, ne želim nikoga da gonim, samo mislim da je ljudski. Ostavljam zato i broj telefona koji je 060/157-70-77, ako ništa mislim da će i njemu biti lakše.

Jocva Erić je u nesreći slomio ključnu kost, povredio glavu i ima podlive sa desne strane. Kaže da mu je sada malo bolje, ali da ide na terapiju i pije lekove protiv bolova.