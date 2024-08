"CIMAO SAM FILIPA I GOVORIO: PUCALI SU! A ONDA SAM SHVATIO DA JE MRTAV" Detalji optužnice za ubistvo vaterpoliste u Subotici!

Vaterpolista iz Subotice Filip Zeljković (21) ubijen je u oktobru prošle godine dok je stajao na semaforu u vozilu sa svojim mlađim bratom, kada je na njega pucano iz drugog vozila. Za njegovo ubistvo Više javno tužilaštvo u Subotici je podiglo optužnicu protiv Predraga M. (36) i Ivana Č. (26), koji su uhapšeni 30. novembra prošle godine u apartmanu u Somboru, a kod sebe su imali lažna dokumenta države Hrvatske!

Ivan Č. foto: Privatna Arhiva

- Dana 15. oktobra 2023. godine oko 15 minuta posle ponoći u Subotici, okrivljeni Predrag M. tereti se da je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i lišio života Filipa Zeljkovića u čemu mu je umišljajno pomogao okrivljeni Ivan Č., stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela - navodi se u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Subotici u koju je Kurir imao uvid.

Brat očevidac

Jedini očevidac zločina je, kako se dalje navodi, brat ubijenog, koji je u svom iskazu u tužilaštvu naveo da su on i Filip stajali na raskrsnici jer je bilo upaljeno crveno svetlo na semaforu i da je on u jednom momentu čuo škripu guma, pa se okrenuo i kroz zadnji levi prozor je video sivi auto sa njihove leve strane.

- Kroz suvozačev prozor tog auta video je lice u šarenoj dukserici, sitnije građe, koji je imao nešto na glavi i verovatno podignutu duksericu preko usta, koji je bio vozač, video je da ispruža ruku ka prozoru i video je pištolj metalik sive boje. Pištolj je bio uperen prema njima. Vozač je bio nagnut ka suvozačevom sedištu, ruka mu je bila ispružena ka prozoru, a prozor na tom vozilu je bio otvoren. Ruka tog lica i pištolj nalazili su se od sredine prozora ka napred, a ruka tog lica nije bila van vozila, već je samo cev pištolja bila van vozila. Onda je začuo prvi pucanj.

Predrag M. foto: Privatna Arhiva

Prema navodima optužnice Filipov brat seća se i da je video da je na mestu suvozača krupnije lice, u zelenkastoj dukserici, koje je sedelo u sedištu skroz uspravno, a ne može da se seti da je video njegovo lice.

- Obzirom na njegovu građu, to bi mogao biti Ivan Č, koga inače poznaje od ranije. Kada je začuo prvi pucanj, sagnuo se, zatim je čuo još tri pucnja, a kada je podigao glavu, video je to vozilo sive boje već u susednoj ulici. Njihovo vozilo je polako išlo ka banderi i niko nije upravljao vozilom, a on je laktom cimao brata - navodi se i dodaje:

- Govorio sam mu: "pucali su, pucali su", mislio sam da je i Filip bio sagnut zbog pucnja, ali video sam na njegovom potiljku ranu i pošto nije odgovarao, znao sam da je mrtav.

Filip Zeljković foto: Privatna Arhiva

Omogućio da puca

Naime, Ivan Č. koji je sedeo na mestu suvozačan u automobilu marke „škoda fabia", a koji je vozio Predrag M., je u dogovoru sa njim ostavio otvoren prozor na vratima suvozača i izmakao se, da bi vozač imao mesta da ispruži ruku sa pištoljem do prozora.

- Kada su sustigli BMW kojim je upravljao ubijeni, koji je u vozilu bio sa mlađim bratom, zbog crvenog svetla na semaforu, prišli su mu sa leve strane i Predrag M. je iz pištolja kalibra 9x19 mm, kroz otvoreni prozor na suvozačevim vratima, pucao u Zeljković Filipa i pogodio ga u teme glave nakon čega je nastupila smrt oštećenog - navodi se u optužnici.

Hrvatske isprave Lažna imena Dominik i Sven Okrivljeni su posle toga pobegli sa lica mesta, automobil ostavili i zvali prijatelje da dođu po njih nakon čega su pobegli. Oni su uhapšeni mesec i po dana kasnije u iznajmljenom apartmanu u Somboru kada su im pronađene i lažne isprave, odnosnu dokumenta Republike Hrvatske. - Tokom novembra meseca 2023. godine, u Subotici, nabavili su radi upotrebe lažne javne isprave, koje su zatim držali u sobi koju su koristili, u Somboru, u jednom apartmanu - navodi se i dodaje: - Imali su ličnu kartu Republike Hrvatske na ime Nesladek Dominik, sa fotografijom Predraga M. i ličnu kartu iste države na ime Petek Sven, sa fotografijom Ivana Č. Takođe, u tom stanu je pronađen i jedan pištolj istog kalibra kojim je ubijen Zeljković sa dva okvira u kojima je bilo 19 metaka.