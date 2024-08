"SIN MI JE REKAO DA FILIPA VIŠE NEMA" Potresno svedočenje oca ubijenog vaterpoliste iz Subotice: Trgao sam se iz sna i video OVO

Vaterpolista Filip Zeljković (21) iz Subotice ubijen je 15. oktobra 2023. godine, a za njegovo ubistvo okrivljeni su sugrađani Predrag M. (36) i Ivan Č. (26) koji su, kako sazanjemo, više puta osuđivani dok je jadan odslužio kaznu zbog ubistva!

Ivan Č. je, naime, 2017. godine osuđen zbog ubistva Zoltana Bukovca (55) sa još trojicom saučesnika.

- Bukovac je napadnut, kako se ispostavilo greškom, u noći između 13. i 14. januara 2016. godine u Teslinom naselju u Subotici. Sa teškim telesnim povredama hitno je bio prebačen na urgenti prijem Opšte bolnice u Subotici, isto veče je zbog težine povreda transportovan u Klinički centar Vojvodine u Novi Sad. Iako se na kratko probudio iz kome, tri nedelje od napada izgubio je bitku za život - kaže naš izvor.

S druge strane, Predrag M. je osuđivan više puta, a najviše na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana. Presude su izricane od strane sudova u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Gornjem Milanovcu...

Okrivljeni za ubistvo Filipa Zeljkovića pobegli su sa lica mesta, automobil ostavili i zvali prijatelje da dođu po njih nakon čega su pobegli. Oni su uhapšeni mesec i po dana kasnije u iznajmljenom apartmanu u Somboru kada su im pronađene i lažne isprave, odnosnu dokumenta Republike Hrvatske.

- Tokom novembra meseca 2023. godine, u Subotici, nabavili su radi upotrebe lažne javne isprave, koje su zatim držali u sobi koju su koristili, u Somboru, u jednom apartmanu - navodi se i dodaje:

- Imali su ličnu kartu Republike Hrvatske na ime Nesladek Dominik, sa fotografijom Predraga M. i ličnu kartu iste države na ime Petek Sven, sa fotografijom Ivana Č. Takođe, u tom stanu je pronađen i jedan pištolj istog kalibra kojim je ubijen Zeljković sa dva okvira u kojima je bilo 19 metaka.

Otac se trgao iz sna

Otac Filipa Zeljkovića ispričao je u tužilaštvu da nema konkretna saznanja o događaju, ali i kako je saznao za smrt sina.

- Njegovi sinovi Filip i Stefan su izašli to veče vozilom koje je vlasništvo njegove supruge. Oko 23.30 je pričao telefonom sa svojim sinom, Filipovim bratom, a sledeće čega se seća je, da se u jednom trenutku trgao iz sna, pogledao telefon i video je nekoliko propuštenih poziva - navodi se u optužnici i dodaje:

- Nisam čuo jer je zvono na telefonu bilo stišano, pa sam pozvao mlađeg sina on se javio i rekao da se desilo nešto najstrašnije, da je on u policiji, da su pucali u njih i da Filipa više nema - ispričao je Filipov otac u tužilaštvu.

Prijatelji

O Filipu njegovi poznanici kažu da ga znaju kao talentovanog sportistu i druželjubivog momka.

- On je bio krupan momak, još je i bio i vaterpolista i to jako perspektivan. Možda neko zato i može da protumači da je on problem, ali naprotiv. On nikada nije taj koji će izazvati, može samo da odreaguje ako njega neko prvi napadne, a sad su napali njegovog brata - rekao je ranije Filipov poznanik.