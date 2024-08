"KO SE DRZNUO DA NAM GA USKRATI, UBIO JE NAS DESETINE" Potresna objava majke Alekse koji je UBIJEN na proslavi: Zahteva samo jedno

Dragana Stojemenović, majka dvadesetpetogodišnjeg Aleksinčanina Alekse Stojmenovića koji je maja 2021. godine zadobio smrtonosne povrede na rođendanskom slavlju, apelovala je na niški Viši sud da potvrdi optužnicu protiv odgovornog za njegovu smrt.

- Aleksa je bio dečko kome ovo nikako nije smelo da se dogodi. Neko ko je bio oličenje osmeha, dobrote, lepote, duhovitosti, poštenja, vaspitanja nije trebalo da doživi ovakvu sudbinu. Taj ko se drznuo da nam ga uskrati, ubio je nas desetine. Deca nam se rađaju, žene, udaju bez muzike, što je za nas bilo nepojmljivo - opisuje Dragana svog pokojnog sina.

Dodaje da porodica čuva uspomenu na njega.

- Aleksa je dobio sestrića koji s ponosom nosi njegovo ime. Na žalost, mali Aleksa nikada neće upoznati ujaka i nikad neće saznati kako je to biti najvoljeniji sestrić na svetu. Život ide dalje , ali naši životi su puni tišine, tuge, tame. Poneki tračak svetlosti se pojavi i obasja naše ugašene živote, ali više ništa nema smisla bez njega. Ono što bi donelo koliko toliko neki mir i tu trunku svetlosti nasim usahlim dušama jeste pravda za njegovo ubistvo. Zato pozivamo naše pravosuđe da fer i korektnim postupcima doprinesu tome da Aleksina a i naše duše konačno pronađu mir - zaključuje majka ubijenog mladića.

foto: Printskrin/Instagram

Više javno tužilaštvo je 26.aprila ove godine po treći put podiglo je optužnicu protiv Ognjena P. (21) iz Aleksinca osumnjičenog za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom svom sugrađaninu Aleksi Stojmenoviću (25).

Portparol niškog Višeg javnog tužilaštva Mirjana Pavlović saopštila je da je optužni akt dostavljen Višem sudu.

- Optužnica je podignuta za krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica i dostavljena Višem sudu na potvrdu - kazala je Pavlović.

Ovo je treći put da Više javno tužilaštvo podiže optužnicu protiv Ognjena P. Prvi put je podignta 15. aprila 2022. godine ali je 9. decembra iste godine vraćena na dopunu istrage. Tužilaštvo je nakon što je postupilo po nalogu suda ponovo optužilo Ognjena 14. marta 2023. godine ali je jula iste godine nakon preispitivanja optužnog akta Viši sud odlučio da je ponovo vrati tužilaštvu i naloži da se istraga ponovo otvori. Tužilaštvo je postupilo i po ovom nalogu i nakon sprovedenih radnji tokom dopune istrage po treći put podiglo optužnicu.

Ubijen na proslavi rođendana

Stojmenović je 16. maja 2021. godine preminuo na rođendanskom slavlju u Aleksincu a za njegovu smrt osumnjičen je Ognjen P. koji je takođe bio gost na tom rođendanu.

Ključni dokazi koji bi trebali da rasvetle smrt dvadesetpetogodišnjaka su kontradiktorni pa je to razlog što ni tri godine posle njegove smrti nije počelo suđenje. Veštačenja, koja su trebala da rasvetle događaje te kobne noći, po nalogu Višeg javnog tužilaštva obavili su niški Zavod za sudsku medicinu i Nacionalno kriminalističko tehnički centar u Beogradu koji su izneli potpuno suprotna mišljenja o radnjama Petkovića a odnose se na to da li je on rukom udario Aleksu i naneo mu povredu koja je razultirala smrću. Obe ove eminentne instituticije veštačile su snimke iz restorana gde se održavala kobna proslava ali su iznele različita viđenja Ognjenove uloge u Aleksinoj smrti.

U nalazu Zavoda za sudsku medicinu navedeno je da je Aleksina smrt nasilna te da je nastupila usled prestanka disanja i srčanog rada zbog krvarenja u i ispod mekih moždanica a usled povrednog rascepa zida leve vertebralne arterije nastalog delovanjem tupine mehaničkog oruđa. U svom nalazu, Zavod analizira i snimke nadzorne kamere prateći kretanje oštećenog i okrivljenog.

- Muška osoba u crnoj košulji (Ognjen), nižeg rasta od osobe u beloj košulji (Aleksa) , zamahuje desnom rukom, što nalikuje udarcu pesnicom prema levoj bočnoj strani vrata i glave muške osobe u beloj košulji. U sklopu uvida u snimke, proizilazi da je do povrede u vidu naglog prekomernog pomeranja glave i vrata, što predstavlja mehanizam za nastanak rascepa pršljenske arterije, moglo doći delovanjem šake stisnute u pesnicu što odgovara snimku sa video nadzora – navodi Zavod.

Kurir.rs/Informer