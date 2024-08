"KAMIONDŽIJA JE IZAŠAO IZ KABINE SA SUVOZAČEVE STRANE I KRENUO..." Detalji stravične pogibije na graničnom prelazu Bajakovo!

Vozač kamiona jedne firme iz Rume poginuo je juče dok je čekao u redu da prođe iz Hrvatske u Srbiju na graničnom prelazu Bajakovo, a kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo usled niza nepravilnosti od strane policijske službenice koja je neprilagođenom brzinom i bez kacige vozila službeni motor.

Stravična saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se juče oko 15.45 sati na auto-putu A3 Zagreb-Lipovac u smeru ka graničnom prelazu Bajakovo. Usled jezive nesreće vozač kamiona iz Srbije podlegao je povredama, dok je policijska službenica zadobila teške telesne povrede i na lečenju je u bolnici.

- Nekoliko dana pre nesreće kolovozne trake na graničnom prelazu su regulisane tako da su automobili čekali na pelazak granice u brzoj traci, skroz levoj, dok su vozači kamiona bili u vozećoj, tačnije srednjoj traci. Zaustavna traka bila je namenjena autobusima i vozilima za hitne slučaje. Tom trakom su se vozili i policijski službenici na motorima i automobilima - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Do same nesreće, navodno, došlo je nakon što je vozač teretnjaka iz Srbije ižašao iz vozila i to na mestu suvozača, bliže zaustavnoj traci. Hteo je da preda dokumenta carinicima dok čeka sve provere na graničnom prelazu. Iz tog razloga je, navodno, krenuo da izlazi iz vozila.

Kako nam je zatim objasnio sagovornik, kamiondžija je krenuo ka carini, ali ga je motorom pri velikoj brzini udarila hrvatska službenica policije.

- Nije sigurno da li je kamiondžija šetao po zaustavnoj traci ili je izašao uz samu ivicu kolovoza, ali službenica MUP na motoru pri velikoj brzini udarila je u njega. Od siline udarca odbacila je nesrećnog čoveka koji je od zadobijenih povreda preminuo, a ona je u nesreći zadobila teške povrede jer nije imala ni odgovarajuću kacigu na glavi - kaže naš izvor.

Očevici su prisustvovali jezivoj nesreći, ubrzo se stvorila velika gužva oko aktera nesreće koji su nepomično ležali. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt vozača, dok je povređena službenica prevezena na bolničko lečenje. Uviđaj je trajao satima, pa su gužve na granici bile velike.

- Stanje na graničnim prelazima je iscrpljujuće i vozači kamiona uz sve sigurnosne provere provode otprlike od tri do pet dana na graničnim prelazima i to im jeste zaista veliki problem. Moraju da funkcionišu u svojim kabinama, a sa druge strane imamo i one neodgovorne koji se kreću kolovozom slobodno i bez preteranog opreza da li neko može da ih udari - navodi naš sagovornik.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove nesreće.