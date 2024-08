"ŽIVOT DONOSI I DANE U KOJIMA SE OD BOLA I NEVERICE ZANEMI!" Muzička škola se oprostila od dečaka koji je poginuo na traktoru FOTO

Dečak (14) iz sela kod Mionice juče je poginuo kada se sa prijateljem (14) vozio na traktoru. Nakon nezapamćene tragedije koja je njegovu porodicu zavila u crno, brojni prijatelji i rođaci opraštaju se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama.

Pa da podsetimo, nesreća se dogodila juče oko 12.15 sati u selu nadomak Mionice. Nastradali maloletnik nije iz mesta u kom je nastradao, već je tu bio u gostima kod svog druga. Tinejdžer je došao kod druga dan ranije povodom njegovog rođenadan, a posle proslave je ostao da prespava.

- Nažalost, život donosi i dane u kojima se od bola i neverice zanemi. Naš nekadašnji učenik klarineta u IO Mionica juče je tragično nastradao. Iskreno saučešće porodici - piše na Fejsbuku muzičke škole koju je nekada pohađao nastradali dečak.

Pored ove objave muzička škole u Valjevu, objavila je i fotografiju nastradalog dečaka na kojoj on nasmejano pozira. Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima se žali za dečakom.

- Iskreno saučešće porodici, ovako nešto nije smelo da se desi. Žao nam je zbog svega - samo u neki od komentara koji se mogu naći ispod ove objave na društvenim mrežama.

Do nesreće je, podsetimo, došlo kada su dečaci ostali sami kod kuće. Naime, pošto je juče bio praznik roditelji mališana koji je slavio rodđendan otišli su nešto da završe, a njih dvojica su se popela na traktor koji je bio parkiran u dvorištu. U jednom trenutku nastradali dečak je uzeo da vozi traktor i njih dvojica su navodno zajedno sedeći u kabini krenuli ka reci. Iz za sada nepoznatog razloga došlo je do prevrtanja mašine. Od zadobijenih povreda dečak je preminuo. Uviđaj je trajao satima i put ka reci, do koje vodi seoski, makadamski put bio je zatvoren.