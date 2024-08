"SNOVI U KOJIMA DOLAZIŠ SU MOJ KISEONIK!" Uroš poginuo pre 2 godine zajedno sa prijateljima, sestra neutešna: SVE U MENI KRVARI

Mladić Uroš Drčelić (22) iz Užica poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 11. septembra 2022. godine na magistralnom putu Užice-Zlatibor. Te kobne noći Drčelić je bio u društvu prijatelja Stefana Džavovića (21), Nikole Daničića (19) i Vladimira Miloševića (27) koji su nažalost, takođe nastradali. Iako je prošlo skoro dve godine, njihovi najmiliji i dalje pate za njima kao i prvog dana, a Uroševa sestra na društvenoj mreži napravila je nalog koji je posvetila svom nastradalom bratu.

Na Instragam nalogu neutešna sestra skoro svakodnevno objavi neku priču, citat, stih koji opisuje njenu tugu, a neretko objavi i fotografije svog poginulog brata Uroša. Ispod mnoštvo njenih objava nalaze se brojni neutešni komentari njenih rođaka, prijatelja i poznanika koji tim porukama žele da joj makar na sekund ublaže tugu koju oseća.

poginuli uroš drčelić foto: Kurir.rs

- Živim za noć kada mi dolaziš u snove. Ne postoje reči kojima se može opisati sreća kada ponovo ugledam tvoj lik. Ne postoje reči kojima se može opisati osećaj kada se ponovo čuje tvoj glas i tvoj smeh... Jer iskreno, toga se najviše plašim - piše na početku jedne objave:

- Plašim se da ne zaboravim glas i tvoj zarazni smeh. Verujem da vidiš moje strahove zato mi često i dolaziš u snove. Noćas je bilo nešto posebno, smejali smo se baš onako kako smo znali, da se čuje na sav glas. Kažu smejala sam se u snu. Verujem da jesam, jer san je bio tako stvaran, vratim me u dane bezbrižnosti i čiste sreće.

Kako je dalje navela u objavi ova neutešna devojka, smeh njenog brata bio je zarazan, toliko da ju je boleo stomak od smeha kada se probudila.

automobil u kom su prijatelji nastradali te kobne večeri pre skoro dve godine foto: Kurir/Z.Š.

- Opet sam se smejala iz duše. Opet sam bila istinski srećna. Opet, pa makar to bilo i u snu, jer snovi u kojima mi dolaziš su moj kiseonik, moja snaga, moja moć i beskrajna sreća. Zato mi svrati što češće, jer veruj mi da svaku noć ležem u nadi da se opet vidimo, pa makar i u snu... - piše u ovoj potresnoj objavi.

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari, a potom je izašla još jedna u nizu potresnih objava. U pomenutoj objavi sestra poginulog iz Užica između ostalog navodi da drugi ne mogu da dožive istu bol kao članovi porodice koji su ostali bez bliskog člana.

- Kako možeš biti ako sve u tebi krvari? Kako ćeš biti ako razmišljaš da svoj život okončaš jer ne možeš da podneseš tu bol. Kako ćeš biti ako si izgubio najveću podršku, ljubav koja se ne može rečima opisati. Kako ćeš biti ako više nikad nećeš biti potpun i svoj - zapitala se ona u početku objave, pa nastavila:

poginuli uroš drčelić foto: printscreen facebook

- Tad shvatip ti koliko si zapravo sam i koliko te zapravo niko ne razume. Tad shvatiš koliko se svi brzo vrate svojoj svakodnevnici, a ti ostaneš zarobljen u tom jednom danu, jednom satu, jednom minutu... Tad shvatiš da ti nikada nećeš biti isti i da postaješ neko koga ni sam ne poznaješ.

U ovoj objavi sestra poginulog Drčelića dalje navodi da je laž narodna izreka "što te ne ubije, to te ojača."

- Kažu "što te ne ubije, to te ojača", opet je to rekao neko ko nije doživeo . Opet je neko izgovorio laž, jer veruj mi nije tako. To je još jedna u moru laži da zavaraš sebe i nekako koračaš kroz ostatak života. Znaš, ne ojača te nego te osakati toliko da se povlačiš i sklanjaš od ljudi. Osakati te toliko da ti noge i telo više ne igraju, a glas više ne peva... Osakati te toliko da ti gužve i ljudi više ne prijaju. Osakati te toliko da sve ono u čemu si nekada uživao, sada ti nanosi bol - piše u objavi:

- I vremenom shvatiš da si u svom bolu potpuno sam jer ta tvoja osećanja ne gaji niko drugi. Tvoja su i ti ih nosiš, to je tvoja bol i moliš se da je više niko nikad ne doživi jer znaš koliko boli.

poginuli mladići - Uroš Drčelić, Nikola Daničić, Vladimir Milošević i Stefan Džavović foto: Printscreen Facebook

Istraga povodom stravične saobraćajne nesreće u kojoj su stradala četri mladića nakon sedam meseci je završena, a iz Osnovnog javnog tužilaštva u Užicama za Kurir tada su naveli kako je došlo do nesreće. Automobilom marke BMW F15X5, kojim je upravljao Vladimir Milošević, inače profesionalni vozač kamiona u Sloveniji pod dejstvom alkohola na magustralnom putu Užice-Zlatibor kretao se brzinom od 142 kilometra na sat, gde je bila preporučena maksimalna brzina 110 kilometara na čas. Milošević je pokušavajući da savlada krivinu udario u betonski branik od koji se džip odbio i došlo je do prevrtanja. Od zadobijenih povreda tri mladića su nastradala na licu mesta, a jedan u bolnici.

Kako smo ranije pisali, mladići su pre nesreće bili u jednoj užičkoj diskoteci i prema tadašnjim izjavama njihovih prijatelja, oni su nakon provoda krenuli da se provozaju džipom BMW koji je prethodno Vladimir dovezao iz Slovenije. Ove jezive nesreće i dalje se sećaju stanovnici grada na Đetinji, a u čast poginulim mladićima na delu puta gde je došlo do nesreće urađen je veliki mural sa njihovim likovima uz pitanje Zašto?