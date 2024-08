"MUKO MOJA, SUZA MI I SAD TEČE!" Sestra ubijenog Dalibora objavila tužnu pesmu "KAŽU DA SU TI OČI BILE NASMEJANE I TE NOĆI..."

Dalibor Todorović iz Dubone kod Mladenovca ubijen je u masakru koji je 4. maja 2023. počinio Uroš Blažić. Todorović je jedna od devet žrtava pomahnitalog ubice koji je bez razloga pucao u nevinu omladinu koja se družila na dve lokacije u selima Dubona i Malo Orašje kod Smedereva. Od tog 4. maja 2023. život je bukvalno stao za ove nesrećne porodice koje su u trenu ostali bez najbližih, a njihovu bol i tugu članovi porodica neretko opisuju i na društvenim mrežama.

Pa je tako na društvenoj mreži Fejsbuk, Daliborova sestra Suzana objavila još jednu u nizu pesama koje je posvetila svom mlađem bratu.

- Sestra brata na večni počinak ispratila, bolom srce i dušu napunila. Kosa joj je do struka porasla, ali se njena duša bez njega u nastavku života još uvek nije snašla. Na čistome licu ožiljci se nižu, kakve joj u glavi misli samo stižu. Nad večnom mu je kućom skoro svakog dana, ne prihvata gubitak jer još na srcu krvari joj rana. Znate je iz prošlosti jer više nije ista, često na njenom licu po suza zablista - piše u pesmi, a potom dodaje:

suzana i njen brat dalibor foto: Društvene mreže

- A oči joj uvek izgledaše tužno, kao da je život spremao za nešto poput ovoga ružno. Po osmehu njih prepoznaše mnogi: "Jel si ti Dačina sestra?", "Jel Dača tvoj brat?" Kako gde se situacija pogodi, isti osmeh imaše primetili su mnogi. Roditelji za nju postaše svetinja, a brat jedna ljubav neprežaljena velika. Dok je oni guraše i čuvaše od bola, ona ne posustaje suza suzu stiže, ali od njih ne odustaje.

Kako potom stoji u potresnihm stihovima, sestra ubijenog Dalibora Todorovića navodi da je tu za njene roditelje, ako treba i da ćuti zajedno sa njima.

- Tu im je za sve šta god da zatreba, da ćuti sa njima ako i to treba. Samo neće sa njima plakati jer dodatnu bol ne želi stvarati... Teški su dani kad nemamo temu jer svaka misao naša ide prema njemu. Teško je kad ne znaš nekad ni šta reći, teško je kad znaš za kraj našoj sreći i kad sa takvom pomisli noću moraš leći. A jutro brzo dođe i opet sve u krug, pa živote iskreno i nisi nam bio drug - navodi se u objavi ispod koje su se samo nizali tužni komentari.

Neutešna sestra ubijenog pre tri dana objavila je još jednu pesmu u kojoj navodi "da joj rane krvare."

ubijeni dalibor todorović foto: Društvene mreže

- Rano moja krvlju natopljena dušo moja nikad prežaljena srce moje nevino i čisto sad si mili brate pred hristom zablisto. Muko moja i sad suza teče, pa me stalno vrati na to isto veče. Oči moje prelepe i mile, kažu da su i te noći nasmejane bile. Boli tvoje ne stižeš da čujem a zagrljaj tvoj i sad priželjkujem. Onaj osmeh tvoj i sad ko da vidim, ja se tebe brate nikad ne postidih - napisla je Daliborova sestra u objavi gde se može videti kako nasmejani poziraju:

- Osvetlao obraz gde god da si bio. Primer si za mnoge, znam da to si znao. Nikad lošu reč nisi nikom dao. Ispričana pričo po 1.000 puta, otpevana pesmo, stihu moje boli. Neka čuje svako kako sestra brata voli i svaki mu stih posveti, jer svakoga dana ona ga se seti. Neka čuje svako za nepravdu našu još nam niko utehu ne nalazi našu. A utehe nema to svi dobro znaju, ali za pravdu duša često se pitaju. Kakva je to sila što nam uze sve, kakav je to zakon koji nije isti za sve. Kakva je to pravda kad pravda ne postoji, kakav je to život sa ovoliko boli. Kakva li je duša kad ga posle smrti srce moje jos previše i još jače voli.

Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Marko Mitrović, nikola mitić, aleksandar milovanović, milan panić, kristina panić i dalibor todorović foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Društvene mreže

Inače, da podsetimo, u krvoproliću pored Dalibora ubijeni su i njegovi prijatelji, brat i sestra Milan i Kristina Panić dok su zajedno sedeli ispred škole u Duboni. Nekoliko trenutaka pre nego što je ubica njima zverski presudio ubio je još pet mladića kod spomenika Ravni Gaj u Malom Orašju - Petra i Marka Mitrovića, braću od stričeva, Nemanju Stevanovića, Lazara Milovanovića, Aleksandra Milovanovića i Nikolu Milića. U masakru pored devet žrtava, imamo i 12 teško povređenih.