PREVRNUO SE ČAMAC KOD ŠIDA, U TALASIMA NESTALI OTAC I SPASILAC! Detalji strašne tragedije na jezeru - TROJE DECE ZAVRŠILO U VODI!

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se na Sotskom jezeru kod Šida dogodila nesreća u kojoj su se dva lica utopila.

- Na Sotskom jezeru kod Šida dogodila se nesreća u kojoj su se dva lica utopila. Na oko 50 metara od obale u manjem gumenom čamcu vozili su se M. C. (33), njegova kćerka L. C. (9), kao i deca J. C. (9) i Đ. T. (9), svi iz Bačinaca. Čamac se prevrnuo i dozivali su u pomoć, gde su u vodu ušli da pomognu S. S. (34) iz Nove Pazove, D. R. (34) iz Zemuna i R. L. (38), komandir Policijske ispostave u Šidu. Dva lica su se utopila, lice koje je upravljalo čamcem M. C, kao i S. S., koji je pritekao u pomoć. Jedno dete, kćerka L. C. je sama isplivala na obalu, a ostalo dvoje dece J. C. i Đ. T. su spasila navedena lica. Policija traga za telima utopljenih lica - izjavio je Dačić.

foto: MUP

Potraga se nastavlja sutra

Nakon dojave o tragičnom događaju, pripadnici tima za spasavanje i rad na vodi odmah su stigli na lice mesta.

Uz jedno vatrogasno vozilo i čamac sa vanbrodskim motorom, započeta je intenzivna pretraga jezera.

Nažalost, uprkos naporima, pretraga nije dala rezultate.

Zbog toga je poslat zahtev Žandarmeriji za dodatnu pomoć.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Žandarmerija bi sutra trebalo da izađe na teren i pruži podršku u potrazi za telima.