RANJAVANJE U BAČKOM PETROVOM SELU: Muškarac izboden nožem nasred ulice, utvrđuju se motivi napada!

Jedna osoba izbodena je u Bačkom Petrovom Selu, a meštani kažu da su uznemireni učestalim incidentima koji se u poslednje vreme dešavaju u njihovom mestu.

- U večernjim satima prekjuče došlo je do novog incidenta, ali na sreću, nije se završilo kobno. Meštani su svakako uznemireni, s obzirom na to da je došlo do ubadanja nožem nasred ulice u našem mestu - kaže nezvanično izvor Kurira.

Kako saznajemo, meštani su zatekli ranjenog muškarca na ulici, a prema njihovim rečima, on je zadobio povrede opasne po život. Policija je odmah izašla na lice mesta, a više informacija će se znati nakon detaljnije istrage.

- Ne znam da li je prethodila svađa i tuča, ali ovo je postalo jezivo, meštani uopšte nemaju mira posle nedavnog ubistva naše komšinice Borbale Peter. Svi su uznemireni - dodao je naš izvor.

Podsećanja radi, Borbala Peter (74) iz Bačkog Petrovog Sela ubijena je 19. jula dok je spavala, a zločin je prijavila njena rođaka kada joj je došla u posetu. Pljačkaši su kasno u noć upali u njenu kuću, prvo su se, kako smo ranije pisali, brutalno iživljavali nad ženom.

- Te večeri kada je Borbala ubijena sedela sam sa komšijom ispred kapije. Pričali smo do nekih 15 minuta iza ponoći, a u nekoliko navrata videli smo kako se dvojica mladića na motoru voze našom ulicom. Čak su jednom i usporili dok su prolazili pored nas - kaže meštanka ulice u kojoj se dogodio zločin i dodaje:

- Onda su ti mladići zašli u drugu ulicu, pa se opet vratili u našu. Verovatno su to bili ti mladići koji su i ubili nesrećnu Borbalu koja je živela sama.

S obzirom na to da meštani Bačkog Petrovog Sela već mesecima unazad žive u strahu, nedavno su se odlučili na to da se za pomoć obrate Ministarstvu unutrašnjih poslova, smatrajući da je preko potrebno da u njihovom mestu bude povećana policijska kontrola.

