"REKLI MI 'DOLAZI, DAVE SE', SIN PLAKAO U SLUŠALICU": Ispovest oca dečaka koji je bio na čamcu na Sotskom jezeru - DVOJE POGINULO

Otac M. C., čije je dete bilo na prevrnutom gumenom čamcu u Sotskom jezeru, kod Šida, ispričao je kako je došlo do utapanja dve osobe.

"M. C. je došao kod mene i pitao me da li ćemo ići i mi na jezero, ali, pošto smo žena i ja imali posla kod kuće, poslali smo naše dete sa njim i još jedno dete iz komšiluka. Posle pola sata me zvao komšija i kaže 'dolazi, dave se'", ispričao je otac jednog od deteta za "Sremsku televiziju".

"Mislio sam da se šale"

Kako je potom objasnio, u početku je mislio da se šale na njegov račun, ali se potom čuo i sa sinom.

"Prvo sam mislio da me zezaju, jer je komšija i ranije imao te fore, međutim, čuo sam se sa sinom, čuo sam da plače i seo sam u automobil i doleteo. Kada sam stigao, policija je već bila na licu mesta, i izvukli su sve ostale, ali M. C. i tog jednog dečka koji je skočio da im pomogne nisu. Ne mogu da verujem šta se desilo, ne znam ništa, došao sam kada se sve već završilo", dodao je.

Utopila se dva muškarca

Podsećamo, dve osobe su se utopile u tragediji koja se dogodila juče u Sotskom jezeru, kod Šida, potvrdio je i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Muškarac M. C. (33) iz Bačinaca bio je na gumenom čamcu sa svojom ćerkom L. C. (9), kao i dvoje dece iz komšiluka J. C. (9) i Đ. T. (9) kada se prevrnuo. U jezero su potom skočili S. S. (34) iz Nove Pazove, D. R. (34) iz Zemuna i R. L. (38), komandir Policijske ispostave u Šidu, kako bi pomogli muškarcu i deci sa čamca. Nažalost, dva lica su se utopila – lice koje je upravljalo čamcem M. C, kao i S. S., koji je pritekao u pomoć.

Jedno dete, kćerka L. C. je sama isplivala na obalu, a ostalo dvoje dece J. C. i Đ. T. su spasila navedena lica. Policija traga za telima utopljenih lica.

Kurir.rs/Nova/Sremska televizija

