OVO SAM JA, SA OTVORENIM STOMAKOM OD PUPKA DO GRUDI! Oglasila se žena sa Čukarice koju je bivši umalo ubio: APELUJEM NA SVE

Dragana Krunić (39) prošle nedelje preživela je stravičan napad svog bivšeg emotivnog partnera Dejan D. (43), koji ju je 29. jula, kako se sumnja, kuhinjskim nožem izbo u njenom stanu na Čukarici u Beogradu. Nakon nekoliko dana, povređena žena izašla je iz bolnice i nalazi se van životne opasnosti, saznaje Kurir.

Napad se dogodio prošlog ponedeljka oko podne, kada je osumnjičeni Dejan D., inače osuđivano lice, došao kod bivše emotivne partnerke i nju i njenog prijatelja N. J. (38) izbo nožem. Povređeni su zbrinuti u bolnici, a osumnjičeni je pobegao. Opsežnom potragom pripadnika MUP Srbije, on je uhapšen nakon dva dana.

Ovim povodom povređena Dragana Krunić oglasila se potresnom objavom na svom profilu na društvenim mrežama. Inače, povređena Dragana Krunić dozvolila je da se njeno ime i fotografija objave. Uz objavljenu fotografiju iz bolničkog kreveta napisla je nekoliko rečenica.

dragana krunić nakon operacije foto: Društvene mreže

- Prvi dan u bolnici posle operacije stomaka. Bivši dečko me je 29. jula izbo kuhinjskim nožem u stomak. Isekao je i lakše povredio druga koji je bio sa mnom, baš iz razloga da mi pomogne ako me Dejan opet bude uznemiravao. Inače je to činio i tri meseca posle raskida. Ništa nije moglo da me zaštiti od ovoga, ni zabrana prilaska, ni prijave policiji - napisala je u potresnoj objavi povređena žena i dodala:

- Pa, evo ovo sam ja sa otvorenim stomakom od pupka do grudi skoro. Iako je uhvaćen i čeka ga duga kazna, mene je obeležio za ceo život i imam jedan ogroman ožiljak preko stomaka i još nekoliko manjih po telu.

Kako je dalje navela u objavi, smatra "da devojke koje imaju sličan problem kao ona moraju da ga reše što pre".

- Devojke koje imaju sličan problem rešavajte to što pre da ne bi doživele moju sudbinu. Najstrašnije od svega je to što sam mogla sada da ne pišem ovaj post nego da me majka oplakuje. Devojke, žene čuvajte se i znam da vas je strah, ali ako ne donesete konačnu odluku i presečete to očekujte da će svaki vid nasilja eskalirati kad-tad, to je sigurno - piše u objavi:

- Voli vas sve vaša Gaga i ako bilo kojoj treba pomoć neka mi piše, ne mora niko da zna, biću uz tu devojku do kraja, pa ako je potrebno i skloniću je negde dok se nasilnik ne uhapsi. Ali, morate biti sigurne i odlučne u tome, jer drugačije nećete uspeti sigurno i nedozvolite da padate pod njihove šablonske manipulacije jer svi oni koriste iste priče, ali to su samo priče i prazna obećanja kojih sam se naslušala gomilu za dve godine koliko je trajalo maltretiranje psihičko, a bogami i fizičko nasilje.

uviđaj nakon napada na čukarici foto: Kurir

Zatim je dodala: "Držite se i znajte da niste same i nemojte ćutati o nasilniku, volite i poštujte sebe i budite sigurne da niste nesposobne za život same možda i sa decom. Itekako ste sposobne i vašoj deci neće ništa faliti, ako ste vi srećne i ako ne živite pod stalnim strahom i pritiskom".