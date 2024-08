OVO JE MIROSLAV KOJI SE UDAVIO KOD ŠIDA: Poveo ćerku i komšijsku decu na plažu, pa upali u vodu "ONI SADA NE DIŠU" (FOTO)

Miroslav Cuper (33) iz sela Bačinci kod Šida, utopio se juče u Sotskom jezeru nakon što se gumeni čamac u kom je bio sa svojom ćerkom i još dvoje dece iz komšiluka prevrnuo. U akciji spasavanja učestvovalo je troje ljudi koji su bili na jezeru, a jedan od njih, mladić S.S. (34) iz Nove Pazove, nažalost, utopio se zajedno sa Miroslavom.

Žitelji sela Bačinci nakon tragedije zanemeli su, a za Kurir su opisali kako je navodno došlo do utapanja dva mlada čoveka.

ovo je utopljeni miroslav cuper foto: Drustvene Mreže

- Miroslav je za vikend uzeo decu od bivše supruge, jer su oni razvedeni i deca ne žive sa njim. Odlučio je da vodi ćerkicu na jezero kako bi malo uživali i kupali se, a usput je pozvao i bliske komšije koji imaju dečicu da idu sa njima. Međutim, komšije nisu mogle da im se pridruže, pa su poslali dvoje dece sa Miroslavom i njegovom ćerkom - kažu meštani i dodaju da su Miroslav i deca imali zamisao da celo nedeljno popodne provedu na jezeru gde bi se kupali i uživali.

- Navodno, kada je Miroslav došao sa decom, seli su u gumeni čamac i krenuli su da se provozaju. Ubrzo, posle svega pola sata vožnje, došlo je do prevrtanja gumenog čamca. Priča se da je prvo u vodu upala Miroslavova ćerka, a on je brzo reagovao ušao je da je izvadi iz vode, u tom trenutku došlo je do prevrtanja čamca, pa je i drugo dvoje dece upalo u vodu - pričaju nam komšije.

Prema njihovim rečima, nastala je prava drama i agonija.

miroslav cuper se utopi nakon šro se gumeni čamac prevrnuo foto: Drustvene Mreže

- U blizini je bilo nekoliko kupača, ali i ribolovaca koji su pecali uz obalu jezera. Kada su videli da se nešto dešava, priskočili su u pomoć - navode oni i dodaju:

- Ćerka Miroslava Cupera je sama doplivala do obale, dok su dva muškarca od kojih je jedan iz Zemuna, a drugi pripadnik šidske policije, izvukli dva dečaka. S druge strane, mladić S. S. iz Nove Pazove koji je juče pecao bez razmišljanja je ušao u vodu čim je video da se Miroslav i deca dave, kako bi im pomogao. Međutim, kako smo čuli, on nije ni uspeo da stigne do njih, jer je na putu do čamca potonuo i on. Da li ga je izdalo srce ili ga je nešto povuklo na dno još se ne zna.

Kako navode meštani sela nadomak Šida, ovo je samo još jedna u nizu tragedija na Sotskom jezeru.

- Godinama imamo tragedije vezano za ovo jezero. Ima dosta virova i mulja, opasno je, a mnogi meštani baš iz tog razloga nikad i nisu ušli u vodu. Strašno je ovo što se desilo, izgubljena su dva mlada života, a deca su doživela neviđenu traumu - kaže žitelj Bačinaca i dodaje da je pre nedelju dana video Miroslava.

ilustracija foto: MUP RS

- Video sam ga pre sedam dana, krečio je jednom komšiji kuću. Miroslav je godinama vozio kamion po inostranstvu, a pre nekoliko godina je pored toga počeo i da kreči. Razveo se od supruge, pa je živeo sa roditeljima. Bio sam jutros do njih, ne znam šta da im kažem - kaže naš sagovornik.

Inače, tela dvojcie utopljenika još uvek nisu izvučena iz jezera, a ronioci Žandarmerije su na terenu i rade na pronalasku i izvlačenju tela.

Komšije kažu i da roditelji pokojnog Miroslava Cupera ne veruju da ga više nema, a prema rečima naših sagovornika, od kad traje potraga za telom u jezeru "oni ne dišu".

- Skrhani su, mole se samo da nađu telo i njihovog Miroslava i tog hrabrog dečka koji je hteo da im pomogne. Od juče je kapija otvorena kod njih, dolaze im rođaci i prijatelji da pruže utehu u ovom preteškom trtenutku - zaključuju oni.

