NOŽEM NASRNUO NA MLADIĆA I POKUŠAO DA GA UBIJE! Detalji stravičnog obračuna u Bačkom Petrovom Selu, evo šta je prethodilo sukobu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su M. S. (22), sa područja ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da se, u subotu, oko 1 noću, u Bačkom Petrovom Selu, on posvađao i potukao sa dvadesetčetvorogodišnjim meštaninom, te da mu je, zatim, zadao dva uboda nožem i naneo mu teške telesne povrede.

Uhapšen je istog dana i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a uz krivičnu prijavu biće priveden na saslušanje višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.

foto: Privatna Arhiva

Kako je Kurir prvi pisao, a prema rečima našeg izvora, meštani su ponovo uznemireni učestalim incidentima u njihovom mestu. Kako je ranije rečeno, najviše ih je potresla tragedija njihove komšinice Borbale Peter (74) koja je monstruozno ubijena posle pljačke.

Međutim, to očigledno nije bio kraj incidentima, kada je ponovo preksinoć došlo do ubadanja nožem i to nasred ulice.

Meštani već mesecima unazad nemaju mira i žive u strahu zbog grupe koja uveliko hara ovim krajem, nažalost, još uvek nemaju pravo rešenje i iz tog razloga, rešili su da se obrate Ministarstvu za pomoć tražeći da se u Bačkom Petrovom Selu pojača policijska kontrola.