NAJNOVIJI DETALJI O UHAPŠENOJ CRVENOJ BERETKI Ovako je Ratković pobegao iz pritvora - pokidao nanogicu i nestao! OSUĐEN ZA UBISTVO

Predrag Ratković, nekadašnji pripadnik Crvenih beretki koji je osuđen na 16 godina zatvora zbog ubistva u centru Beograda, pobegao je iz kućnog pritvora sa nanogicom, saznaje Kurir.

Podsetimo, Ratković je uhapšen u petak uveče u jednom lokalu u Tuzli i kod sebe je imao falsifikovana dokumenta na ime Nenad Dragosavac.

- Ratković je u junu prošle godine prvostepenom presudom osuđen na 16 godina zatvora, a Stefan Blagojević na 20 godina zbog toga što su kao saučesnici u decembru 2015. naočigled trudne verenice ubili Vladimira Bjelanovića u centru Beograda, u Mileševskoj ulici na Vračaru. Blagojeviću je u kaznu uračunata i prethodna presuda od 6 godina zatvora, a Ratković je pušten u kućni pritvor sa nanogicom do pravosnažnosti presude - podseća sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, nekoliko meseci posle ove presude, u martu ove godine Apelacioni sud je potvrdio kazne, Blagojević je poslat na izdržavanje a Ratković je sa nanogicom čekao poziv da se javi u zatvor.

- Za njegovo upućivanje na izdržavanje kazne je nadležan Osnovni sud u Užicu, jer on ima prebivalište u tom gradu. Sud je obavešten da je on prekršio meru kućnog pritvora, odnosno Uprava za izvršenje je krivičnih sankcija koja kontroliše primenu elektronskog nadzora je obavestila sud kada je on pobegao iz kućnog pritvora - kaže sagovornik Kurira.

Prema nezvaničnim infomracijama, za njim je tada raspisana potraga.

- Najverovatnije je imao unapred dogovorenu logistiku za prelazak granice, s obzirom na to da je kod sebe imao falsifikovana dokumenta prilikom hapšenja. Pretpostavka je da je skinuo nanogicu, odnosno odašiljač kojim se prati da li poštuje meru zabrane napuštanja stana, odnosno kućni pritvor - objašnjava sagovornik Kurira.

- Sud u Tuzli odredio mu je pritvor, a njegovo izručenje sigrno će tražiti Srbija - dodaje naš sagovornik.

On podseća da je Ratković u pritvoru proveo skoro devet godina i da mu se to vreme računa u kaznu.

- Nekadašnji pripadnik Crvenih beretki Milorada Ulemeka Legije posle zločina na Vračaru, brzo je uhapšen, dok se za njegovim saučesnikom Stefanom Blagojevićem tragalo neko vreme. Interesantno je da je Blagojević tada, 2015. uhapšen takođe u Bosni i Hercegovini, odnosno u Zvorniku i izručen je Srbiji - podseća naš sagovornik.

