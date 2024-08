HRABRA! "PREŽIVELA SAM UBODE NASILNIKA, JEDVA DIŠEM, ALI ŽIVA SAM!" Dragana u ispovesti za Kurir opisala krvavi dan! PUZALA SAM

Živa sam! Preživela sam napad nasilnika i oporavljam se, ali moglo je tragično da se završi.

Ovim rečima počela je za Kurir ispovest Dragana Krunić (39) koja je 29. jula napadnuta ispred svog stana na beogradskoj Čukarici. Tog dana oko podneva nju i njenog prijatelja N. J. (38) kuhinjskim nožem izbo je, kako se sumnja, njen bivši partner Dejan D. (43).

Dragana Krunić insistirala je da se čuje njena bolna priča smatrajući da glas zlostavljanih žena mora da se čuje. Ona je, ne želeći da skriva identitet, opisala pakao kroz koji je prošla. Kako kaže, s osumnjičenim Dejanom D. bila je u vezi tri godine, a raskinuli su u maju ove godine.

dragana krunić nakon operacije foto: Društvene mreže

Napad šipkom

- Jedva dišem, ali živa sam što je najbitnije. Nedelju dana pre nego što me je izbo, Dejan me je sačekao u parku ispred zgrade, mahao je metalnom šipkom, ali nije uspeo da me udari. Slučaj sam odmah prijavila policiji koja ga je uhapsila, ali je brzo pušten na slobodu - kaže Dragana i dodaje da je potom u strahu za svoj život organizovala dve drugarice i prijatelja N. J. da budu sa njom u stanu, znajući da je njen bivši "spreman na sve".

- Nekoliko minuta pre nego što me je Dejan napao kobnog dana, pozvala me je komšinica i uznemireno rekla "da ga je srela u hodniku i da deluje neuračunljivo". Došao je ubrzo na moja vrata, a ja sam zaključala. Rekla sam mu: "Brojim do tri, ako se ne skloniš zovem policiju" - prepričava Dragana:

- Međutim, molio je da mu otvorim, navodeći da je došao u miru. Tražio je da mu vratim stvari koje su ostale u stanu nakon što sam ga isterala 7. maja. Otvorila sam vrata. Zanimalo ga je ko je u stanu, rekla sam: "Prijatelj". Tada me je stisnuo za ruku, okrenuo ka sebi i ubo nožem. Osetila sam jak bol. Oštetio mi je jetru i tanko crevo, otvorio mi je stomak.

Ranjena žena se zatim prisetila kako je bežala od pomahnitalog nasilnika.

nakon napada na čukarici ceo kraj je bio blokiran foto: Kurir

- Krvava i u bolovima počela sam da trčim sa osmog sprata. Na šestom sam izgubila snagu, ostala sam da ležim maltene u nesvesti. Najednom sam videla kako je N. J. protrčao pored mene, a Dejan ga je jurio nožem. Onda sam se pridigla i puzala sam dva sprata do svog stana da pozovem pomoć. Onda me dočekao još jedan šok, stan je bio ispreturan, nisam imala telefon, ni novac. Opljačkao me je! Uzela sam fiksni telefon i pozvala policiju. Brzo su došli zajedno sa ekipom iz Hitne - priseća se Dragana.

Robijao 12 godina

Dejan D. je, podsetimo, posle krvavog napada pobegao, ali je dva dana kasnije uhapšen na Novom Beogradu.

- Čeka ga duga robija. Mogao je da me ubije i da me majka sad oplakuje. Godinama sam ga gurala napred, dva puta se lečio, prošla sam sve krize s njim, ali ništa nije pomoglo - kaže Dragana:

dragana krunić sa uhapšenim dejanom d. foto: Drustvene Mreže

- Pre veze sa mnom, 12 godina ukupno je bio na robiji, po tri, četri godine. Zaobišla su ga samo krivična dela ubistvo, silovanje i pedofilija. Eto, takvom čoveku sam verovala i volela ga. Dragana se od teškog ranjavanja uspešno oporavlja. Kako kaže, izašla je iz bolnice i trenutno je na kućnom lečenju.

Apel Žrtve nasilja moraju da dignu glas Dragana Krunić ističe da želi da apeluje na sve žene koje su žrtve nasilja da dignu glas i prijave nasilnike. - Treba prihvatiti da je neko loš za vas, da neko želi da vam naudi. To nije ljubav, nemoj da se zavaravate i nemojte dozvoliti da iko manipuliše vama. Svi nasilnici imaju isti šablon po kome nas zavaravaju i vode ka dnu i ponoru - navodi ova hrabra žena: - Platila sam cenu koju sam izgleda morala, ali ne mora više nijedna žena to da preživi. I pored svega osećam se dobro, iako možda čudno zvuči. Nisam više u depresiji, psihički sam jača.

Na sudu Unakazio me Naša sagovornica kaže da je da se sa uhapšenim Dejanom D. čak i sudi. - Nas dvoje smo završili na sudu zbog nasilja u porodici, jer me je prošle godine u oktobru pretukao i unakazio. Imao je zabranu prilaska i to je uskoro trebalo da se produži, ali sada me je umalo ubio - rekla je ona.