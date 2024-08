POTRESNA ISPOVEST OCA DOKTORKE MILENE KOJU JE UBIO MUŽ! Otac podmuklog ubice govorio deci: TATA JE UBIO MAMU JER VAS VOLI?!

Otac ubijene doktorke Milene iz Kragujevca, Miroljub Milošević gostovao je u emisiji Ni pet ni šest i govorio o svom životu nakon što je doživeo veliku porodičnu tragediju.

Osim Miloševića u emisiji su gostovali i Blažo Marković, predsednik sindikata policije i Snežana Repac, psiholog.

- Moj bivši zet, a ja ću ga nazvati podmukli ubica jer je zvanično presuđeno da je on podmukli ubica - živeo je nekih kilometar daleko od moje kuće. To je naselje Pivara u Kragujevcu. Ćerka i on su se zabavljali jedno dve godine. U braku su bili nekih 8 godina. Ona je završila medicinski fakultet. Ovde za nju nije bilo posla. On je bio inicijator toga da idu u Nemačku da rade. Ona je skupila snagu, ostavila dva mala deteta, otišla u Nemačku i našla posao u Drezdenu. Tamo je provela tri godine i dva meseca. Za to to vreme ona je 21 put dolazila u Kragujevac. Borila se da deci i njemu obezbedi vizu. Deca su dve trećine vremena provodile kod majke. Zadnjih 7 meseci su bili kod nje u Nemačkoj - rekao je Milošević.

Repac je konstatovala da je svirepi čin na decu ostavio posledica kojih će nazalost tek u odrasloj dobi postati svesni u njihovoj punoj težini:

- Taj događaj je za dete u tom urastu nepojmljivo i nešto što se ne može objasniti. Ne možemo očekivati da će oni u tom uzrastu naprave nek razliku, već će to doći kasnije kada budu sposobni apstraktno da misle. Kasno će uvideti da je to jedan žig koji će oni nositi na duši i zbog svog budućeg potpomstva i svojih budućih proodica i prijatelje - žig da im je majka stradala od ruke njihovog oca.

Marković je podsetio da se zalagao za smrtnu kaznu za ovakve slučajevi i da ostaje pri tome.

- Za ubicu bih rekao da nije bio nikakav čovek, već jedan neradnik koji je bio na leđima pokojne supruge. Ja sam govorio da za takve ljude treba da se uvede smrtna kazna. Ovo treba na državnom nivou da se rešava. Da se vidi zašto je namagrčena policija, pa tužilaštvo, pa sudije. To što je on uradio je svirepo.To je klasično svirepo ubisvo sa umišljajem - rekao je Marković i dodao:

- Skrećem pažnju državi da svi koji mogu nešto da urade da uzmu maksimalnog učešća. Ako se ne ukina ova presuda, adbvokati će uzeti ovaj slučaj za primer i reći će za neke naredne slične slučajeve kako je mogla da se donese ovakva odluku za 20 godina zatvora ranije. Onda se pokreće čitav lanac toga. Treba ukinuti ovakvu presudu.

Milošević tvrdi da je ubica od svih bliskih ljudi krio da putuje sa decom u Drezden, gde mu je supruga pronašla posao:

- On je to da ide u Nemačku krio od svih. Niko nije znao. Ja sam pitano njegovog oca: Kaži mi pošteno da li si znao da će on otputovati u Nemačku, a on mi je odgovorio: ne. Takođe i njegov najbolji drug Đorđević Đorđe je na sudu rekao da nije znao da on to planira. Iz nekog razloga je to sakrivao, a zašto ne znam?

A otac ubice, deda dece koja su ostala bez majke govorio je unucima stvari koje su veoma zabrinjavajuće:

- Njihov deda po ocu je vikao na njih, zatvarao ih u sobu i terao da čitaju očeva pisma. Unuk Ilija mi je rekao da se pravio da čita, a mlađa unuka je tad bila mala nije znala abecedu. Bila je prvi razred. Govorili su nam iz centra za socijalni rad da je pričao da mi nismo njihova porodica, da su oni njihova porodica. Njihov deda je kao otac nasilnik. Svi su ga plašili u kući, čak ga se plašio i ovaj moj bivši zet. Oružje mu je oduzeto, jer je imao problema sa jednim od zetova, od svoje ćerke, Katarine, koja živi kod njega. Govorio im je: Tata je ubio mamu zato što vas mnogo voli! To su njegove reči koje su zapisane u sudu.

