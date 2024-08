PRIMORAVAO DECU OD 4 GODINE NA FOTOGRAFISANJE DOK SU NAGI, PA IM PRETIO! Pedofilu iz Bogojeva produžen pritvor ZLOSTAVLJAO 31 DETE

Pedagoškom asistentu iz Bogojeva osumnjičenom da je mesecima seksualno uznemiravao i zlostavljao decu u vrtiću u Odžacima, odlukom Višeg suda u Somboru produžen je pritvor do 26. septembra 2024. godine.

Podsećamo, on se u pritvoru nalazi od maja 2023. godine, kada je i prvo dete prijavilo zlostavljanje svojim roditeljima. Ovaj slučaj pratila je novinarka Kurira Aleksandra Orlić.

- Budući da naša ekipa prati ovaj slučaj upravo od maja 2023. godine, kada je i prvo dete prijavilo svojim roditeljima da se ovako nešto dešava od strane njegovog vaspitača, i tada u prvim momentima je sve ukazivalo da se ne radi samo o jednom ili nekoliko dece, nego da je u pitanju više desetina. Na ovim ročištima koja su bila naravno van očiju javnosti, budući da se radi o maloletnim licima, možemo da govorimo samo o onim nezvaničnim informacijama, odnosno informacijama do kojih smo uspeli da dođemo od izvora bliskih samom suđenju, odnosno samim ročištima i od izjava samih roditelja.

Na osnovu dosadašnjeg ispitivanja dece od strane psihologa zaključeno je da je zlostavljanju bilo izloženo 31 dete.

- Ono što je na poslednjem ročištu koje je održano početkom juna rečeno i gde su svi dočekali tri psihologa koje su ispitivala u dva navrata decu, jeste upravo ta informacija da je reč o 31. detetu. Ono što su deca prijavljivala svojim roditeljima jeste da ih je njihov vaspitač polno uznemiravao, da ih je primoravao na fotografisanje dok su nagi u vrtićkim uslovima, u zabavištu i da je govorio da roditeljima ne smeju da govore o takvim stvarima i da ne smeju nikome da pričaju šta se dešava između njega i dece.

Zlostavljanje je počelo od sredine 2022. i trajalo do maja naredne godine:

- Ov a tema je nešto o čemu se evo govori već godinu dana, a nažalost to što se dešavalo sa decom i između vaspitača to je trajalo negde od sredine 2022. godine pa sve do maja 2023. godine. Takođe, svedočio je i veštak koji je ispitivao osumnjičenog koji je tada rekao da je osumnjičeni svestan šta je uradio i za šta se tereti, a on se tereti za zloupotrebu službenog položaja i obljubu maloletne dece, kao i za posedovanje, pribavljanje i gledanje pornografskog sadržaja i, naravno zloupotrebu maloletnih lica upravo za sve ove zločine.

PRIMORAVAO DECU OD 4 GODINE NA FOTOGRAFISANJE DOK SU NAGI, PA IM PRETIO! Pedofilu iz Bogojeva produžen pritvor ZLOSTAVLJAO 31 DETE

Ovo nije prvi put da se zlostavljaču pritvor produžava:

- On je u pritvoru od maja 2023. godine i konstantno mu se pritvor produžava zbog sumnje da bi mogao da utiče na svedoke i na proces ovog suđenja. Kao što si i rekla na početku njemu je pritvor produžen do kraja septembra, nakon toga će se održati dalje suđenje i videćemo kako će se odigravati ceo ovaj slučaj. Nažalost negde sve ukazuje upravo na ono o čemu smo govorili početkom maja 2023. da je to jedan stravičan zločin koji se dešava nad decom, ponavljamo, koje su uzrasta od 2017. godišta do 2020. godišta.

