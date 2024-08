"TUŽNIM SRCEM I S BOLOM U DUŠI..." Porodica ispraća na VEČNI POČINAK utopljenika Miroslava (33) "SKOČIO DA SPASE ĆERKICU"

Miroslav Cuper (33) iz Bačinaca kod Šida koji se u nedelju popodne utopio u Sotskom jezeru nakon što se prevrnuo gumeni čamac u kom je bio sa maloletnom ćerkicom i dvoje njenih drugara iz komšiluka, biće danas sahranjen na seoskom groblju.

Pa da podsetimo, u nedelju popodne na Sotskom jezeru kod Šida došlo je do prave drame koja se završila tragedijom. Naime, usled prevrtanja gumenog čamca u kome je pored Miroslava Cupera bilo i troje dece, koji su na svu sreću spašeni, došlo je do nesreće. Bez razmišljanja kako bi im pomogao u jezero je uskočio i Srđan Sabo (33) iz Nove Pazove, koji je u tom trenutku pecao. Međutim, Sabo, nažalost, nije ni uspeo da dopliva do njih. Njihova tela izvučena su juče iz Sotskog jezera.

umrlica miroslav cuper foto: Kurir.rs

Porodica Miroslava Cupera neutešna je nakon gubitka, a sada su objavili i umrlicu u kojoj se navodi da je za danas u 15 sati zakazana sahrana.

- Tužnim srcem i bolom u duši obaveštavamo svu našu rodbinu i prijatelje da je dana 4. avgusta tragično preminuo naš dragi Miroslav Cuper. Sahranu dragog nam pokojnika obavićemo dana 6. avgusta u 15 časova iz kapele na pravoslavnom groblju u Bačincima, a kuća žalosti se nalazi u Fruškogorskoj ulici - ovu umrlicu potpisuje ožalošćena porodica.

Naime, Miroslav Cuper je kobnog dana poveo svoju devetogodišnju ćerkicu i dva dečaka, inače decu svoljih prijatelja na Sotsko jezero kako bi uživali u danu. Međutim, samo pola sata nakon što su došli na jezero gde je zabranjeno kupanje, pecanje i plovidba, iz gumenog čamca iz za sada nepoznatog razloga prvo je u vodu upala ćerka Miroslava Cupera. On je brzo reagovao i skočio sa njom u vodu, ali se u tom trenutku čamac okrenuo i dva dečaka su takođe upala u vodu. Nastala je vriska i zapomaganje.

miroslav cuper koji se utopio u sotskom jezeru kod šida foto: Drustvene Mreže

- Ćerka Miroslava Cupera uspela je da ispliva sama na obalu, dok su dva muškarca, jedan iz Zemuna i pripadnik MUP-a iz Šida uspeli da spasu dva maloletna dečaka iz vode. Nažalost, Miroslav nije isplivao, kao ni Srđan Sabo. Hrabri Sabo nije uspeo ni da dođe do davljenika, već je samo nestao ispod vode - objasnili su juče meštani Bačinaca za Kurir i dodali:

- Jezero je puno virova i na dnu se nalazi veliki mulj i trava. Nikako nije bezbedno i iz tog razloga i stoji da jezero nije namenjeno za kupanje i plovidbu.