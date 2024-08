SRĐAN DAO SVOJ ŽIVOT DA BI SPASIO DECU! Od heroja sa Sotskog jezera opraštaju se prijatelji: ZAPLAKAH OD TUGE JER JE NEPRAVDA!

Srđan Sabo (33) iz Nove Pazove utopio se u nedelju popodne kada je na Sotskom jezeru kod Šida pokušao da spasi davljenike iz gumenog čamca u kom je bilo troje maloletne dece. Njegova porodica i prijatelji neutešni su nakon tragedije koja ih je zadesila, a na društvenim mrežama sada su se pojavile potresni oproštaji.

Ronioci Žandarmerije juče su našli telo Srđana Sabe, a nekoliko sati pre toga izvučeno je i telo Miroslava Cupera (33) iz Bačinaca koji je bio na tom čamcu sa ćerkicom i dvoje dece. Na svu sreću deca su preživela.

srđan sabo iz nove pazove foto: Društvene mreže

- Davno beše kako sam poslednji put zaplakao, više se ni ne sećam. Ali zaplakah juče od radosti, jer je pravda, i danas od tuge jer je nepravda. Premalo je poštenih i dobrih ljudi u ovom lošem vremenu da bi se tako olako rasipali. Pamtiću te po dobroti i poštenju, pamtiću te kao saborca u svom prvom bendu. Pamtiću kako si gađao Sileta palicom jer je predugo solirao, pamtiću termin "večna jesen" za ovaj grad u kome živim. A pre svega pamtiću tvoju vedrinu i osmeh koji su uvek nosio sa sobom. Neka ti je večna slava. Zbogom prijatelju - objavio je Srđanov drug na Fejsbuku uz njihovu zajedničku fotografiju na kojoj nasmejani poziraju pored reke.

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima se izjavljuje saučešće.

prijatelj se potresnom porukom oprostio od utopljenog srđana sabe foto: Društvene mreže

Podsetimo, u nedelju popodne dogodila se prava drama na Sotskom jezeru kod Šida gde je inače, zabranjeno plivanje, plovidba i pecanje. Miroslav Cuper odveo je devetogodišnju ćerkicu i njena dva druga na jezero kako bi uživali u danu. Međutim u jednom trenutku, devojčica je ispala iz čamca, a Miroslav je hitro reagovao u ušao u vodu da spasi ćerku. Tada je i došlo do prevrtanja čamca i dva dečaka su se našla u vodi. Vriska, galama i zamoganje čuli su i ostali posetioci jezera, a bez razmišljanja Srđan Sabo koji je pecao uskočio je u vodu.

- Srđan je odmah zaplivao, ali je ubrzo nestao pod vodom. Nije čak ni doplivao do davljenika - naveli su juče naši sagovornici i dodali:

sotsko jezero kod šida foto: Privatna Arhiva

- S druge strane, ćerka Miroslava Cupera sama je doplivala do obale, a muškarac iz Zemuna i pripadnik MUP-a iz Šida spasili su dva dečaka. Miroslav, kao ni Srđan nažalost nije isplivao.

Tela dvojice utopljenika iz Sotskog jezera izvukli su ronioci Žandarmerije.

- Srđan je za nas pravi heroj! On je dao svoj život da bi spasao decu i čoveka, koje nije ni poznavao. On je na obali jezera bio svojim poslom, pecao je, kada je video da se deca dave i čuo kako dozivaju pomoć. Bez razmišljanja je skočio da pomogne. Nažalost, nije uspeo da sačuva svoj život, kao ni život Miroslava Cupera, ali barem su deca spasena. Verujem da mu je to, gde god sada bio, jedino važno - priča jedan poznanik nastradalog Srđana iz Nove Pazove.

