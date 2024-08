SLAĐAN SILOVAO ĆERKU (5), ZADAVIO I STAVIO U KREVET Monstruozno ubistvo koje je potreslo Vranje: "Tražili smo, NIGDE JE NIJE BILO"

U leto 2003. godine, početkom avgusta desila se tragedija, koju Vranje nikada neće zaboraviti, događaj koji se u ovom gradu uvek pominje kada se desi ubistvo deteta ili njegov nestanak, bilo gde u Srbiji.

Početkom avgusta 2003. godine, u večernjim satima policiji je prijavljen nestanak petogodišnje devojčice Katarine Stamenković. Čitav grad je odmah ustao da traži dete, počinje priču Dragan Živković, tada novinar lokalnog OK Radija iz Vranja.

- Bilo je leto i nesnosne vrućine su bile, sećam se. Dobili smo informaciju da je prijavljen nestanak devojčice, bilo je veče. Porodica je živela u naselju Šaprance. Odmah je čitav grad krenuo da je traži, građani, policija, vatrogasci… Tražili su je po gradu, na periferiji, na izlazu iz grada. Nigde je nije bilo. I to je trajalo dan, dva. Ispostavilo se da je otac ubio devojčicu, stavio je u kutiju kauča i legao da spava na njemu.

foto: Shutterstock

Kako su bile vrućine, to ga je verovatno nateralo da devojčicu iznese iz kuće, u toku noći i ostavi je u vinogradu pored puta blizu kuće.

Kada je devojčica pronađena, niko nije mogao ni da pretpostavi takav monstruozni čin i ko stoji iza svega, iako je odmah bilo jasno da je tu ostavljena mrtva - priča Živković.

Istraga je trajala dve godine, otac je privođen, puštan na slobodu, nije bilo dovoljno dokaza, sve dok istražni organi nisu potpuno složili kockice zločina. Iako je zbog naravi Katarininog oca, čaršija odmah bacila sumnju na njega, niko nije mogao ni da pretpostavi takvu brutalnost.

Danijela Tasić, medicinska sestra, bila je u ekipi hitne pomoći koja je te večeri dok je trajala potraga za devojčicom, otišla da sa lekarima ukaže pomoć ocu i majci.

foto: Nemanja Nikolić

- Primili smo poziv da je ocu i majci pozlilo i otišli. Bilo je vrlo čudno i atipično ponašanje na koje smo naišli, ali smo to pravdali doživljenim šokom, stresom. On jeste sedeo na tom kauču gde je bilo telo deteta, a da mi to nismo znali. Kauč je bio u dnevnoj sobi, pružili smo mu pomoć, dok je on sedeo mirno iznad tela mrtvog deteta, a masa ljudi je nesebično tražila to detence po dolinama, groblju, šumama - kaže Tasićeva.

Međutim, kada se saznala istina, šok je bio još veći. Rešenjem Višeg suda u Vranju, Slađanu Stamenkoviću (38), koji je okrivljen za obljubu i ubistvo ćerke Katarine (5), određena je mera obaveznog lečenja i čuvanja u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi. Stamenkoviću nije izrečena zatvorska kazna zbog toga što su veštaci Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici kod Niša utvrdili da je okrivljeni neuračunljiv.

foto: Shutterstock

Prema podacima Višeg suda u Vranju, utvrđeno je da je u noći između 4. i 5. avgusta 2003. godine Stamenković na svirep način ubio ćerku Katarinu tako što ju je zadavio jastukom.

“Ponovljena DNK analiza potvrdila je da su na donjem vešu ubijene devojčice pronađeni biološki tragovi njenog oca.

Stamenković je posle seksualnog zlostavljanja, jastukom zadavio malu Katarinu, čije je telo prekriveno travom i granjem posle višečasovne pretrage pronađeno 5. avgusta 2003. godine, na 300 metara od kuće porodice Stamenković.”, piše u izveštaju. Prema nezvaničnim saznanjima, Stamenković je bio ljubomoran na svoju suprugu Danijelu, koju je često maltretirao, tukao i sumnjao da je Katarina njegova ćerka. U Vranju je bio poznat kao svadljiv i prek čovek.

Kurir.rs/OK Radio

Bonus video:

07:53 Advokatica Gordana Božilović Petrović i psihoterapeut Biljana Ćulafić o pedofilu iz Šapca koji je obljubio devojčicu (12)