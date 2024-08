HITNA POKUŠALA DA GA REANIMIRA, ALI NIJE BILO POMOĆI Telo nesrećnog motociliste (28) poslato na obdukciju, uzrok udesa nepoznat

U stravičnom udesu u Klenju kod Bogatića sinoć je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo dvadesetosmogodišnji motociklista iz Badovinaca.

Više informacija ima novinarka Kurira Aleksandra Dražić.

foto: Kurir televizija

- Još uvek zvanično nismo dobili objašnjenje kako je došlo do ove nesreće, nadležni utvrđuju. Ono što znamo jeste da je nesrećni 28-godišnji mladić iz Badovinca u punoj brzini podleteo pod prikolicu. On je izgubio život, nažalost ekipa hitne pomoći pokušala je da ga reanimira ali nije bilo pomoći, ali nisu uspeli u tome. Kako smo saznali, njegovo telo biće upućeno na obdukciju kada ćemo možda saznati i više detalja.

- Ovo je prilika i da kažemo da bi svi trebalo da pripaze na to kako se ponašaju u saobraćaju, da pripaze ne samo na sebe nego i na druge učesnike. Ono što uvek apelujemo jeste i da kada su u pitanju letnje temperature, dakle tokom visokih temperatura, da je vrlo važno pojačati oprez jer visoke temperature svakako mogu da utiču na našu svest. Dodala bih i to da nikako ne treba voziti, dakle ne upravljati vozilima bio to četvorotočkaš ili dvotočkaš pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Na saobraćajnicama primetno je povećanje broja propadnika saobraćajne policije:

- Ono što svakako jeste primetno da zbog situacija koja se dešavaju na drumovima Srbije, saobraćajna policija jeste vrlo prisutna i vrlo često vrši kontrole kako brzine tako i vožnje pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Ja bih još dodala i to da naravno na sve ovo treba da obrate pažnju mlađi vozači koji nemaju dovoljno iskustva zato što su oni vrlo često i najugroženiji u saobraćaju kao i deca. Bliži nam se i septembar, mesec kada će mališani krenuti u školu kada bi naravno naša pažnja trebalo da bude još veća nego što jeste.

