DRAGANA PREŽIVELA JEZIV POKUŠAJ UBISTVA PRE NEDELJU DANA OPISALA KRVNIČKI ČIN PARTNERA: "Ubo me, pa povukao nož do grudi"

Nasilje nad ženama jedan je od gorućih društvenih problema s kojom se suočavamo. U Srbiji je, prema nekim podacima, u poslednjoj deceniji ubijeno 406 žena u porodično-partnerskom nasilju, a devet od početka ove godine. Svakodnevno pripadnice lepšeg pola izložene su psihičkom, ali i fizičkom maltertiranju bivših ili partnera sa kojima žive.

Današnja gošća jutarnjeg programa Kurir televizije bila je žena koja je nedavno jedva preživela napad nožem bivšeg partnera. Dragana Krunić podelila je svoje iskustvo pakla i nasilja kroz koje je prošla.

Dragana je opisala kako je tekao njen odnos sa partnerom i kada je i na koji način počelo najpre verbalno, a potom i psihičko zlostavljanje.

- Operisana sam prošlog ponedeljka. Ne znam odakle bih počela. Sa ove tačke mogu da sklopim kako je sve zapravo počelo, ali u tom trenutku uopšte nisam shvatila to na takav način. To je šablon kod svih nasilnika, bar koliko sam ja nešto malo uspela da istražim oko svega. Svi nasilnici imaju tu neku vrstu manipulacije, tu šablobnsku priču da sve to izgleda kao ljubav, neka briga, a u stvari to nije ni ljubav ni briga, nego samo veća želje za kontrolom. U ogromnoj depresiji sam bila zbog tih stvari. Majka mi je bila, tako reći, jedini kontakt. Izbegavala sam društvo.

Rekla je da je njen bivši parnter imao problema sa alkoholom:

- Prvenstveno on je imao problem s alkoholom, ali ne od samog starta. To je počelo lagano da se odmotava. Prvo se napije ponekad, pa se posvađamo, pa onda to eskalira u nešto više, ali uvek sam mislila da sam ja krivac tome. Nisam uopšte shvatala da su to samo opravdanja.

Od nešto više od tri godine koliko su bili u vezi prvih godinu i po dana nije bilo problema:

- Tri godine i dva meseca smo bili u vezi, a bilo nam je lepo samo prvij godinu i po danu. To je solidan period zapravo dok je ta maska trajala. Jeste da je on bio robijaš i sve to, svakakve komentare sam čitala, u smislu šta si tražila to si dobila, ali nisam ovo tražila. Ja sam i dalje od onih osoba koje se nadaju da svakome u životu treba pružiti šansu za promenu i on je bio toliko okej u početku prema meni da sam ja mislila da će to da uspe, ali što sam ja bila bolja, to je sve njegova manipulacija bila veća i teža, da je na kraju došlo do teškog prebijanja.

Zbog osećaja sramote prestala da izlazi iz kuće:

- Na kraju nisam izlazila više od sramote.

Najpre je krenulo verbalno zlostavljanje:

- Krene prvo od verbalnog ponižavanja: Ne vrediš ništa, ti bez mene ne možeš, niko te neće voleti kao ja. Kao da je princ na belom konju, a u stvari baš ta osoba te najviše unazadi i najviše te, što se kaže, gurne na dno.

Do prvog fizičkog napada došlo je za Božić 2022. godine:

- Prvi put me je udario za Božić 2022. godine i tad me je baš prebio. Verujte mi da ni dan danas ne znam razlog. Prijavljivala sam nasilje i dobio je zabrane prilaska, pogotovo u poslednja tri meseca, pošto sam u tom periodu izbegavala s njim bilo kakav kontakt. Kada ga vidim pređem na drugu stranu, ali tad je počelo baš uznemiravanje. Vidim ga u autobusu da me prati. Bio je uvek tu u blizini, nije on meni na ulici nikad ništa uradio, ali mi je davao do znanja da je tu i da me posmatra.

Nakon prvog prebijanja Dragana je pozvala policiju i pokušala da prekine odnos sa nasilnikom:

- Tada sam prvi put pozvala policiju. prijavila ga i pokušala da prekinem kontakt. On je tad otišao iz stana i nije bio nekoliko dana tu, ali za to vreme dok nije bio tu upućivao mi je telefonske pozive. Plač, pa molbe, pa oprosti, izvini, nikad više, ne znam šta mi je bilo. Klasična priča kao i kod svake žene, ništa novo, ništa drugačije. Samo što je ovo otišlo predaleko.

Opisala je kako se i na koji način odigrao brutalan čin bivšeg partnera koji je mogao da joj oduzme život:

- Nedelju dana pre nego što mi je došao na vrata i pre nego što se to desilo, uveče me je sačekao u parku preko puta zgrade. Šetala sam sa psom, u tom periodu sam ja već organizovala dve drugarice i prijatelja koji je taj dan bio sa mnom. To mi nije partner. To mi je samo drugar koji je bio taj dan sa mnom. Jednostavno sam tražila da me ne ostavlja samu. Onda mi je došao samo na vrata i pokucao. Prvo nisam htela da mu otvorim. Rekla sam mu: Idi zvaću policiju ako ne odeš. Potom me je u vrlo mirnom tonu zamolio da mu otvorim vrata kako bih mu dodala neku stvar. Htela sam, ako mi verujete, da se to reši mirnim putem. Mislila sam: Evo ti, daću ti sve što želiš, samo idi i više ne dolazi.

Otvaranje vrata nasilniku ispostavilo se, međutim, kao kobna greška:

- Otvorila sam vrata i tu je krenula neka verbalna rasprava. Ja sam zatvorila vrata iza sebe kad mi je prekipelo da ga slušam. Stvarno više nisam imala šta da razgovaram s njim. On nije imao ni nož u rukama niti bilo šta. On je jako miroljubivo došao taj dan kod mene na vrata. Kad sam se okrenula da uđem u stan, kako sam otvorila vrata, samo me je povukao za ruku, okrenuo i nabo me na nož iznad pupka i povukao do grudi.

Nakon toga nasilnik je uhapšen:

- Posle dva dana su ga uhapsili. Sudiće mu se sad koliko je meni rečeno po nekom tom hitnom postupku, brzom postupku. Optužen je za pokušaj teškog ubistva sa umišljajem, a s obzirom da mi je odneo taj dan iz stana, mobilne telefone i još neke sitnice i za pljačku.

