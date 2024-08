DRŽAVLJANKA SRBIJE IZBOLA SUPRUGA U VELIKOJ GORICI: Danima trpela nasilje, pa ga ranila nožem! Evo koju je KAZNU na kraju dobila!

Nepunih 14 meseci nakon što je u kući na području Velike Gorice pet puta nožem ubola muža S. M. (48), u Županijskom sudu u Velikoj Gorici na uslovnu kaznu osuđena je Z. M. (50), državljanka Srbije koja ima prebivalište u Belgiji.

Sudsko veće osudilo je Z. M. na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora s rokom provere od četiri godine, a ukoliko u tom periodu počini novo delo, moraće u zatvor, a boravak iza rešetaka biće joj umanjen za 40 dana, koliko je provela u istražnom zatvoru odmah posle počinjenog dela.

Iako je inicijalno tužilaštvo teretilo Z. M. za pokušaj ubistva, nakon što je državljanka Srbije iznela dramatičnu odbranu došlo do prekvalifikacije i ublažavanja krivičnog dela. Na kraju je Z. M. oslobođena i plaćanja sudskih troškova i angažmana branioca po službenoj dužnosti, a budući da se posle izricanja presude odrekla žalbe, baš kao i tužilaštvo, uslovna kazna postala je odmah i pravosnažna.

Optužena je sat vremena kroz suze detaljno opisivala proživljene patnje tokom 32 godine života sa nasilnim suprugom, zbog kojeg je u više navrata bežala od kuće i spas tražila po sigurnim kućama Belgije. Ali on bi je uvek nekako pronalazio!

- Kriva sam. Taj 13. maj prošle godine za mene je nagori dan u životu. Bila sam napaćena i nije mi drago zbog toga, ali sam ga ubola nožem braneći svoj život jer bi u protivnom sada bila mrtva! Hteo me polomiti i zapaliti! Ukupno me četiri dana držao vezanu, a tog 13. maja je totalno poludeo! Počeo je da skače po kući i planirao je da me ubije. Udarao me šakom po glavi, a kako sam se držala za fotelju, setila sam se da je kod naslona nož - rekla je tokom svedočenja optužena državljanka Srbije.

foto: Shutterstock

Ona je dodala da ju je posle toga S. M. uhvatio rukom za kosu i počeo da je vuče po sobi, a ona ga je, braneći se, ubola nožem i potom pobegla tražeći pomoć.

Osuđena žena je rekla da je maltretiranja proživljavala tokom nekoliko decenija, a veštaci su, kroz psihološko-psihijatrijsko veštačenje i pristiglu dokumentaciju iz koje se videlo da se skrivala od supruga po sigurnim kućama, kao i zbog činjenice da je često bila puna modrica, zaključili da je Z. M. bila u stanju dugotrajne patnje uzrokovane dugogodišnjim zlostavljanjem. U vreme krivičnog dela, zaključili su oni, Z. M. je bila i smanjeno uračunljiva.

S.M., suprug optužene, jedva je preživeo povrede. On je po jednog uboden u desnu stranu grudi i u stomak, te triput u donji deo leđa. Istražiteljima je negirao da je suprugu danima držao vezanu na tavanu, "već možda 15-ak minuta kako bi mu dala neke odgovore".

- Sišli smo s tavana u dnevnu sobu. Sela je u fotelju, a ja sam krenuo prema toaletu. Iznenada je ustala i ubola me! Potekla je krv, a ona je sakrila nož u rukav. Hteo sam joj ga uzeti, ali me ona isekla po ruci i ubola više puta u stomak. Pao sam i video da ona izlazi, a ja sam krenuo na balkon da tražim pomoć. Izgubio sam svest i posle pet dana se probudio u bolnici - ispričao je S. M. tokom suđenja.

On je negirao da je suprugu tog dana, kao i dan ranije, zlostavljao, ali u njegove reči sudija nije poverovao, budući da su tokom uviđaja u kući nađeni lanac sa katancem i ključevima, kao i lanac pričvršćen na gredi krova.

(Kuriri/Jutarnji list)

Bonus video:

00:21 UŽAS U MIRIJEVU: Žena kuhinjskim nožem izbola muža