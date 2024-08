"MOŽEMO I MORAMO GAJITI NADU DA JE MALA DANKA JOŠ UVEK ŽIVA" Igor Jurić o informaciji da je devojčica u Nemačkoj

Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru preostalo je još oko dva meseca da prikupe sve dokaze protiv osumnjičenih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, a kako se saznaje, u Tužilaštvo su stigla DNK i GPS veštačenja i u toku je njihova analiza.

Poslednja informacija koje je podsetila na slučaj koji stoji u mestu , je vest da je mala Danka u Diseldorfu ! To, navodno, stoji u pismu koje je, opet navodno, Milanu Iliću - dedi male Danke, poslao Radoslav Dragijević, koji je sve to demantovao.

O ovom slučaju razgovaramo sa Dejanom Radenkovićem, bivšim funkcionerom MUP-a, a preko Vibera se uključio Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Povodom informacija da se mala Danka nalazi u Nemačkoj Radenković je rekao:

foto: Kurir televizija

- Ja zaista moram da apelujem na sve ljude koji na ovako osetljive teme daju neke izjave da budemo oprezni kad ih dajemo. Apsolutno sam siguran da je policija odmah po dobijanju ovakve informacije - da li je ona bila ispred stava medija ili neposredno ili posredno, to je način na koji policija dolazi do određenog saznanja - da je odmah uzela u proveru sve te navode koji su izneseni u sastavima javnog informisanja.

- Mi sad imamo s jedne strane da je pismo navodno poslao otac od jednog od osumnječenih, a posle toga imamo da je on isto vama novinarima negirao da je uopšte to uradio. Svakako siguran sam da je to policija već uzela u rad, odnosno da je proverila te navode. Takođe, moramo da naglasimo i da telo nije pronađeno i da se još uvek se radi o nestalom licu. Da bi se neko nestalo lice proglasilo mrtvim, potrebno je da se određene procedure ispoštuju i tu postoji zakon o vandrednom postupku koji je regulisao način na koji se neko proglašava mrtvim.

Jurić je s obzirom da telo devojčice nije pronađeno i da se vodi kao nestala izrazio nadu da je ona još uvek živa.

- Bez obzira na to pismo, ja sam govorio u prethodnom periodu da dok tela nema, da mi moramo i možemo gajiti nadu da je Danka još uvek živa. Ne bih se mnogo ja obazirao na pismo koje je stiglo zato što, govoreći iz mog iskustva, iz našeg slučaja, mi smo imali mnogo lažnih dojava da se Tijana u momentima nestanka nalazi na različitim lokacijama. To se ispostavilo netačno na kraju, ali u svakom slučaju siguran sam da je policija proverila ili uveliko radi na proveri i samog pisma i informacije koje su članovi porodice dobili.

Kurir.rs

