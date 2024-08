NASILNIK IZ SJENICE PRIZNAO KRIVICU: Pretukli mladića na fastivalu zbog sestre?! U masovnoj tuči učestvovali i maloletnici

A. J. (19) iz Sjenice priznao je da je 5. avgusta učestvovao u tuči u Sjenici u toku održavanja muzičkog festivala, u kojoj je povređen mladić D. K. iz Novog Pazara.

Kako saznajemo, A. J. je sklopio sporazum o priznanju krivice sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru - Odeljenje u Sjenici, na osnovu kog je priznao krivicu za krivično delo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, a u zamenu za kaznu od šest meseci zatvora uslovno sa rokom provere od dve godine.

foto: Kurir

- A. J. je priznao da je 5. avgusta oko 00.20 sati zajedno sa dvojicom maloletnika iz Sjenice teže remetio javni red i mir tako što je prvo za šankom reagovao na to što je oštećeni počeo razgovor s jednom devojkom. Kako je rekao, ukazao je oštećenom da mu je ta devojka sestra, nakon čega je reagovalo obezbeđenje festivala, pa se oštećeni mladić udaljio. Međutim, nešto kasnije, on je na ulici sreo oštećenog, kom je opet pokušavao da ukaže na to da mu je ta devojka sestra - navodi naš izvor i dodaje:

- Kako je orkivljeni dalje ispričao, neko je tada gurnuo oštećenog i on je pao, a dok je ležao na asfaltu on ga je dva puta udario nogom, dok su ga dvojica maloletnika više puta nogama udarili po čitavom telu. Oštećeni je tom prilikom zadobio oguljotinu na nosu, posekutinu usne, veliki broj masnica na leđima, oguljotine i masnice po rukama i nogama.

Petko Pucarević, tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru - Odeljenje Sjenica, kaže da je za maloletna lica nadležno VIše javno tužilaštvo u Novom Pazaru.

- Punoletno lice koje je bilo u OJT Novi Pazar, Odeljenje Sjenica, je osuđeno na uslovnu kaznu, to je redovna procedura i takva je kaznena politika na teritoriji čitave države. Ako je neko neosuđivan, ima olakšavajuće okolnosti - kaže Pucarević.

Kurir je došao u posed video snimka masovne tuče, na kom se vidi grupa mladića kako tuče jednog momka koji leži na asfaltu. Kako nam je tada rekao izvor, mladić iz Novog Pazara pokušao je da spreči raspravu između grupe momaka iz Sjenice i grupe momaka iz Novog Pazara, ali u jednom momentu ga je jedan od njih udario pesnicom.

- Kada je momak hteo da se skloni, napadači su pošli za njim i pretukli ga - ispričao je za Kurir jedan od očevidaca.

Policija je nakon tuče brzo izašla na lice mesta i neki od aktera tuče tada su privedeni.

Bonus video:

03:08 MALOLETNICI PRETUKLI DVOJICU STARIJIH LICA NA NOVOM BEOGRADU! Psiholog o uzrocima dečije delikvencije: Stvar je alarmantna!