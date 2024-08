"NA OSNOVU IZJAVA OSUMNJIČENIH DANKINI BIOLOŠKI TRAGOVI SU MORALI BITI PRONAĐENI" Jovanović: Na delu pokušaj da se zamuti priča!

Slučaj dvogodišnje Danke Ilić potresa Srbiju skoro pet meseci, od njenog nestanka.

Najnovije informacije govore da su forenzička istraživanja pokazala da na predmetima koji su veštačeni, a pripadaju osumnjičenima za njeno ubistvo nema tragova Dankine DNK.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Maja Jovanović, Predsednik NAOS-a i generalni sekretar „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i dr Ljubiša Božić specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak.

- Očekivati da će tragovi DNK devojčice dospeti do njihovih oruđa je bila jedna potencijalna priča i morao je da se eliminiše takav vid postojanja DNK rezultata. Broj od 400 uzoraka je više rezultat presije i karaktera događaja, jer radi se o nestanku deteta i onda vi morate da idete široko - rekao je Božić i dodao:

- To nisu ni primarni ni sekundarni tragovi. To su potencijalno mogli da budi tercijerni tragovi. Nije bilo za očekivati da će oni pronađeni. Ali to je uobičajeni sistem eliminisanja. To je dug proces. Svaki trag treba posmatrati vizuelno, pa se fokusirati na to. DNK analiza nije postojala unazad do nekog vremena, a jednako su se ljudi osuđivali na sve moguće kazne.

Jovanović smatra da informacija da je devojčica u Nemačkoj nije doprinela istrazi:

- Ta izjava je svima nama poznata u medijima. Malo je nerealno i odaje utisak da je to lažni profil i pokušaj da se još više zamuti ova priča. Čovek nije mogao sam da napravi profil i da daje takve izjave tako da osoba koja ih daje sa lažnog profila ne pomaže mnogo u istrazi. Jedina rečinica koju ću ponoviti jeste da je bez pronađenog tela Danka Ilić nestala devojčica i ne možemo reći da je ubijena.

- Kada govorimo o veštačenju i biološkim tragovima, na osnovu prvih izjava osumnjičenih, biološklih tragova je moralo da bude. Vremenski okvir pokazuje da nisu pronađeni biološki tragovi i na alatu koji je zaplenjen pronađeni su samo biološli tragovi životinjske krvi i krvi osumnjičenih koji bi mogli nastati zbog povrede prilikom njihovog korišćenja. Mi na svaku informaciju reagujemo sa rezervom. Svi se nadamo da je Danka živa.

