"U SLUČAJU MALE DANKE ORGANI GONJENJA SE PLAŠE JEDNE STVARI!" Advokat ukazala na pojavu koja šteti istrazi: Šta i da je nađen DNK?

Istraga protiv Srđana Jankovića iz sela Luka i Dejana Dragijevića iz sela Zlot, osumnjičenih da su 26. marta u Banjskom Polju ubili dvogodišnju Danku Ilić iz Bora, završena je i uskoro počinje pisanje optužnice, saznaje Kurir. Naš izvor kaže da je Više javno tužilaštvo u Zaječaru kompletiralo sav dokazni materijal u pethodna četiri meseca, te da je sada na redu finalna faza, odnosno pisanje i podizanje optužnice.

- U ovom trenutku nije poznato kako će optužnica glasiti i da li će u toku pisanja eventualno doći do nekih promena, odnosno prekvalfikacije dela ili, što je najmanje verovatno, odustajanja od krivičnog gonjenja. Ono što je poznato jeste da tužilaštvo ima rok da do kraja septembra optužnicu dostavi Višem sudu u Zaječaru na potvrđivanje - kaže izvor Kurira.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije gostovali su Zora Dobričanin Nikodinović i Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi- nova snaga Srbije".

foto: Kurir televizija

- Iskreno da vam kažem ne znam koji su to novi dokazi na osnovu kojih bi se podigla optužnica. Ona će se podignuti sigurno, imali smo dosad već takvih saga poput Marjanovića, pa žene iz Požarevca koja je navodno sinu odrubila glavu pa se ispostavilo da to nije istina. Ovo mi liči na to da će da se optuže ljudi za koje ne postoji nijedan dokaz. Ostajem pri tome da su dvojica osumnjičenih na početku dali lažni iskaz. Ako se ljudi optuže za nešto što ne postoji, otvara se pandorina kutija gde će moći nevini ljudi da idu u zatvor - rekao je Marković.

foto: Kurir televizija

- Kao što znate ja retko govorim na temu nestanka Danke Ilić jer malo znam o tome, a ono što znam mi raspiruje neku maštu šta bi moglo da bude. Baš zato izbegavam da govorim o tome javno kako ne bih unosila zabunu. Dešava se često da postoje problemi kada postoji veliko interesovanje javnosti. Javnost očekuje brze odgovore, a što je brzo to je i kuso. Preveliko interesovanje javnosti šteti istrazi i mislim da je to upravo ovaj slučaj - rekla je Dobričanin Nikodinović i dodala:

- Ja sam zabrinuta što se uopšte postavlja pitanje da može da se podigne optužnica bez dokaza. Glavni dokazi su materijalni dokazi. Onda imate iskaze svedoka, okrivljenih, oštećenih. Šta god da je krenulo da se istražuje sve je bilo pod lupom. Maltene postoji strah organa gonjenja koji misle: obavestili smo javnost i šta ćemo sad ako toga ne bude. DNK analize su počele da se koriste pre 20-tak godina. Prvi postupak u kome sam ja učestvovala to je ubistvo Ivana Stambolića. Šta i da je nađen DNK u kolima? To samo znači da je bila u kolima. Ali toliko se pridaje pažnje toj DNK, toliko je pod lupom i zbog toga nastaje problem.

