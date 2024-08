SUD DONEO ODLUKU Iza rešetaka muškarac koji je makazama pretio radnicima u Zemunu, a zbog ovog u pritvoru i državljanin Švajcarske

Sud je odredio pritvor prema okrivljenima A.M. (38) i F.C. (49) u trajanju do 30 dana, nakon što je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu.

Podsećanja radi, A. M. je uhapšen zbog izvršenja tri krivična dela Razbojništvo i jednog krivičnog dela Razbojništvo u pokušaju, a državljanin Švajcarske okrivljeni F.C. (49) zbog izvršenja krivičnog dela Utaja.

Okrivljenom A.M. se stavlja na teret da je krivična dela izvršio u vremenskom periodu od 3. do 5 avgusta ove godine u prodavnici "Ceger" u Zemunu i u prodavnicama "Maxi" i "Moj kiosk", kao i u apoteci "Beopanax" na Novom Beogradu, preteći nožem i makazama, koje je poneo sa sobom, da će napasti na život i telo radnika na koji način je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 38.000 dinara.

Švajcarac F. C. uhapšen je u Surčinu zbog krivičnog dela utaja. Sumnja se da je on 21. jula sa rent a kar agencijom u Novom Beogradu zaključio ugovor o najmu vozila "škoda superb" vrednosti oko tri i po miliona dinara, koji je trebalo da vrati do 24. jula, što on nije učinio. Po prijemu krivične prijave od strane oštećenog, a po nalogu javnog tužioaca, za okrivljenim Švajcarcem i automobilom je raspisana potraga koja je realizovana kada je automobilom ušao na teritoriju Srbije.

On je na saslušanju u tužilaštvu rekao da ne priznaje izvršenje krivičnog dela i da je automobilom otišao u Albaniju, gde mu je neko sa javnog parkinga ukrao automobil, ali da policiji nije prijavio nestanak vozila.

U nastavku krivičnog postupka javni tužilac će preduzeti sve neophodne istražne radnje, ispitivati oštećene, doneti naredbe za veštačenja, pa će nakon pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, blagovremeno doneti odluku u skladu sa zakonom.