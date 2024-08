PROVALIO U SALON LEPOTE KROZ PROZOR I BRUSILICOM OTVORIO SEF! Ukrao veliku svotu novca, a na saslušanju se branio: MANJE SAM UZEO!

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je juče saslušao uhapšenog U.V. (32) iz Mladenovca na okolnosti izvršenja krivičnog dela Teška krađa i krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga.

Okrivljenom se stavlja na teret da je, u vremenskom periodu od 03. avgusta 2024. godine do 05. avgusta 2024. godine, došao do solarijum studia “Choco Sun Plus” u Zemunu, popeo se do prozora koji se nalazi na visini oko 3.5 metara od zemlje i snagom tela ga otvorio, ušao u unutrašnji deo objekta, izvršio premetačinu, oduzeo depozit u iznosu oko 5.000 dinara, nakon čega je iz druge prostorije, iz metalnih kasa - sefa, na kojima je prethodno podesnim predmetom napravio otvor brusilicom, oduzeo novac u iznosu od oko 600.000 dinara.

Okrivljenom se takođe stavlja na teret da je držao 1,14 grama opojne droge amfetamin koju su policijski službenici PS Zemun pronašli kod okrivljenog prilikom pretresa stana i prostorija koje koristi, a neposredno nakon hapšenja dana 07.08.2024. godine.

Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je delimično priznao izvršenje krivičnog dela Teška krađa izjavivši da nije oduzeo 650.000 dinara već mnogo manje, dok je izvršenje krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga u potpunosti priznao.

Imajući u vidu da je u pitanju lice koje je ranije više puta osuđivano za imovinska dela i da postoje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti izvršenje krivičnog dela, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora prema okrivljenom u trajanju do 30 dana, koji pritvor je rešenjem i određen.