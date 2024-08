POZNATO STANJE POVREĐENE DECE U SUDARU KOD ŽABLJA! Dvoje mališana primljeno u bolnicu sa TEŠKIM POVREDAMA, među njima i beba

Juče oko 13 časova došlo je do jezivog sudara na putu Žabalj - Čurug, kada je nažalost devojka K.F. stradala na mestu, a ukupno šest osoba je povređeno u ovoj nesreći, među kojima je bilo i maloletne dece. Kako Kurir saznaje, deca su zbrinuta u Dečijoj bolnici Novi Sad i nalaze se van životne opasnosti.

- Nakon saobraćajne nesreće, dvoje dece je primljeno u Dečiju bolnicu Novi Sad, jedno uzrasta godinu i po dana, a drugo ima tri godine. Obe su zadobile teške telesne povrede, stoga se nalaze na našem odeljenju - rečeno je za Kurir iz Dečije bolnice.

Kako saznajemo, povređena deca su u stabilnom stanju i na svu sreću van životne opasnosti i pored zadobijenih povreda.

Podsetimo, u sudaru kod Žablja učestvovala su dva vozila, a nažalost devojka koja je bila za volanom automobila koji je izazavao nesreću, stradala je na licu mesta, a njena saputnica, inače rođena sestra I.F. zadobila je teške povede. U drugom automobilu su bile dve ženske osobe i troje dece na zadnjem sedištu automobila.

Očevidac nesreće podelio je za Kurir potresne detalje sudara, kako je rekao, on je zaustavio svoje vozilo i prišao da pomogne ljudima u nesreći, ispričao je svoju ispovest o potresnim momentima kada uopšte i nije znao da ima maloletne dece u automobilu.

- Kada sam prišao do mesta sudara, video sam da je jedna žena stradala nažalost, u njenom automobilu njena saputnica bila je u teškom ali svesnom stanju, pa sam prišao odmah i drugom automobilu gde je bilo više povređenih. Prvo sam izvukao baku kroz prozor, nisam ni znao da pozadi ima dece. Onda sam čuo glas pored "imam tri ćerke, vadite prvo njih" Ja se okrećem i dozivam ljude da priđu i pomognu, ali niko da priđe, stoje na udaljenosti i gledaju, valjda od straha, a meni suze same idu. Lomio sam vrata da dođem do dece, pošto je auto bio prevrnut na krov - kaže naš sagovornik kroz suze.

