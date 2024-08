IZ KUĆE SE ČUJE SAMO PLAČ, A BAKA JOŠ NE ZNA DA SU JOJ POGINULI SIN I UNUKA! Potresni prizori sa sahrane, TUGA U NOVOM PAZARU!

Povređena A.F. i stradali Hasredin Fehratović iz Novog Pazara, kako saznajemo, imali su petoro dece, međutim, u sudaru u kom je stradao Hasredin, poginula je i devojčica, inače najmlađi član ove porodice.

- Devojčica je imala samo dve godine i dva meseca, tek je zakoračila u život, a nije ga ni osetila. U Novom Pazaru svi tuguju, oni su bili divna porodica, A. F. i Hasredin imaju tri ćerke i jednog sina, tačnije najmlađa ćerkica je nažalost preminula, a nije imala ni tri godine - rekla je za Kurir potresena komšinica porodice.

Porodica Fehratović foto: Facebook

Nesreća porodica, podsetimo, vraćala se sa odmora iz Sarajeva, kada su na putu ka Sjenici doživeli stravičnu saobraćajnu nesreću. Hasredinov sin je prošao bez ikakvih povreda, osim što je doživeo veliku psihičku bol i traumu, a kako saznajemo, a najstarija ćerka nije ni bila u kolima, ona je ostala kod kuće sa bakom, s obzirom na to da je Hasredinova majka već u godinama sa zdravstvenim problemima zbog kojih se slabo kreće.

- Sin je bio sa njima u kolima i preživeo je sudar, nije zadobio nikakve povrede, ali nažalost gledao je kako mu umiru otac i najmlađa sestra. Inače, najstarija je tada ostala kod kuće sa bakom, koja još uvek ništa ne zna o tome, njoj su rekli da su svi u bolnici posle nesreće. Žena je stara, teško bi podnela to da su joj sin i unuka preminuli - dodala je naša sagovornica.

Inače, kako nam je ispričala komšinica, juče je održana sahrana poginuloj devojčici i Hasredinu, a potresni prizori ostali su, kako kaže, svim prisutnima urezani u glavi.

foto: Sandžak Danas

- Teško je bilo gledati sve to, sin i ćerka su morali na nogama da podnesu to što im se dešava. Sahranili su dvoje, a za majku i sestru se svi mole da se izvuku, a iz kuće se non stop čuje plač, tuga.

Žena A. F. i starija ćerka koja je bila u vozilu, podsetimo, zadobile su stravične povrede, kada su nakon sudara, iz novopazarske bolnice prevezene odmah za Beograd. Lekari im se bore za život, a Novi Pazar je ceo zavijen u crno zbog ove velike tragedije kada je u sudaru poginulo njih troje, odnosno, pored članova porodice Fehratović, stradao je i vozač drugog automobila marke "mercedes" Dženan Korać, koji je, kako se sumnja i izazvao sudar.