"MOLIMO SE DA NAM ONA PREŽIVI" Poznato stanje žene i devojčice iz Novog Pazara, BORBA ZA ŽIVOT posle jezive nesreće kod Sjenice

Nakon pogibije dva člana porodice Fehratović, Novopazarci se mole za brz oporavak Hasredinove supruge i druge ćerke koje su u nesreći koja se dogodila 9. avgusta zadobile stravične povrede, a sin koji je bio peti putnik u automobilu smrti, prošao je na svu sreću bez povreda, iako preživljava psihičku bol od momenta jezivog sudara.

- Hasredin i mala Taira izgubili su život, za njegovu suprugu očekujemo da će biti danas operisana zbog višestrukog preloma nogu. Druga ćerka je u komi, ali životne funkcije su poboljšane za 15 odsto, molimo se da nam ona preživi - napisao je Hasredinov brat.

Porodica Fehratović foto: Facebook

Naime, Hasredin je sa suprugom imao četvore dece, sina i tri devojčice, a nažalost najmlađa koja je imala samo 2 godine i 2 meseca, preminula je od zadobijenih povreda prilikom sudara. Očevici udesa opisali su jezive prizore koje su zatekli u prolazu putem ove deonice.

Sin koji je nedavno završio srednju školu, bio je sa porodicom u kolima, a otac i najmlađa sestra su mu praktično umrli na rukama, s obzirom na to da je on jedini prošao bez povreda i bio u svesnom stanju.

- Sve dok nije iskrvario, Hasredin je razgovarao sa sinom, pokušavali su da ga izvuku iz automobila, kažu da je prizor bio stravičan, nažalost, on je iskrvario u nekoliko minuta i izdahnuo pred očima sina - ispričala je bliska osoba nesrećne porodice za Kurir.

foto: Sandžak Danas

Dok se sve dešavalo na putom pravcu Sjenica - Prijepolje, u mestu zvanom Pašino Brdo, najstarija Hasredinova ćerka bila je kod kuće u Novom Pazaru gde porodica stanuje, čuvala je baku s obzirom na njene godine i slabu pokretljivost.

- Mislim da baki još uvek nisu rekli šta se zaista dogodilo, ona zna da je došlo do sudara i misli da su svi u bolnici. Ne bi preživela da zna istinu, ona je ionako u teškom stanju. Molimo se samo da ostalih dvoje dece koji su kod kuće trenutno, imaju dovoljno snage da prebrode sve ovo - dodala je naša sagovornica.

Dženan Korać foto: Facebook Printscreen

Podsetimo, kako se sumnja, sudar je izazvao Dženan Korać, mladić koji je automobilom marke "mercedes" naleteo u punoj brzini na porodicu Fehratović u "audiju". Korać je inače, kako smo već pisali, pre samo dva meseca izazvao nesreću kada je udario u tri vozila navodno u istom mestu gde je i juče došlo do sudara. Naime, on je tog 30. maja udario u vozila i presekao banderu, ali tada nije bilo žrtava. Nažalost, ova nesreća odnela je i živote, kada je i on izgubio život, pored Hasredina i njegove ćerkice.