9 MILIONA TUTNUO SEBI U DŽEP NA PREVARI S HUMUSOM?! Evo čega su se dosetili

osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Uhapšeni su S. J. (1989) odgovorno lice PD „Šutulan“ Dobro Polje i D. D. (1959) odgovorno lice PD „Millennium team“ DOO Beograd.

Sumnja se da je S. J. u nameri da pribavi korist za preduzetničku radnju „Šutulan“ sačinio 688 lažnih otpremnica da je humus isporučen, koje je D. D. potpisivao, a odnosile su se na to da je, od oktobra 2021. do aprila 2022. godine, na području opštine Boljevac koje je na trasi magistralnog gasovoda od Bugarske do Mađarske, primio radi postavljanja 8.636 m3 humusne zemlje.

Kako se sumnja, D. D. je znao da kamionima koje je angažovao S. J. nije dovezen navedeni humus u vrednosti od 9.067.800 dinara, a koji je „Millennium team“ DOO Beograd platio PR “Šutulan“ na štetu svoje imovine, čime je S. J. pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 9.067.800 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.