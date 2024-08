SRBIN KOJI JE NAĐEN MRTAV NA KRFU RADIO KAO KOKAINSKA MULA? Istraga smrti muškarca (44) dovela do OVOGA!

Telo Srbina (44) pronađeno je u subotu u jednom stanu na Krfu, a iako se sumnjalo da je muškarac na ovo grčko ostrvo došao kao turista, sada se ipak sumnja da je u pitanju "kokainska mula".

Naime, kako prenose grčki mediji, obdukcija je utvrdila da je Srbin preminuo nakon što je progutao pet kesica kokaina.

foto: Reuters

Čak 83 grama

- Mrtav muškarac zatečen je u stanu, koji je iznajmio 7. avgusta na južnom delu ostrva. Samo tri dana kasnije, on je preminuo u jednoj od prostorija iznajmljenog stana. Istražitelji su prvo posumnjali da je u pitanju nasilna smrt, međutim obdukcija je pokazala da on nije bio žrtva zločina, ali i da nije u pitanju takozvana zadesna smrt. Naime, u telu pokojnika pronađeni su paketići sa belom, praškastom materijom, za koju se veruje da je kokain - navode mediji iz Grške. Kako kažu, ispostavilo se da kesice pune belog praha nisu bile dobro zatvorene prikom gutanja, te je došlo do rastvaranja supstance u organizmu, što je dovelo do fatalnog ishoda.

Kako dodaju, u telu državljanina Srbije bilo je 5 PVC kesica sa ukupno 83 grama kokaina, a pronađene su i druge nedozvoljene supstance.

foto: Thinkstock

- Ispituje se zbog čega je muškarac progutao paketiće pune droge. Ne isključuje se ni mogućnost da je on na ostrvu radio kao takozvana mula, odnosno da je na ovaj način krijumčario narkotike - navode izvori i dodaju i da se utvrđuje prava priroda njegovog boravka na Krfu.

- "Mule" se, inače, angažuju da bi drogu u kesicama ili kapsulama prenele do određenog odredišta tako što je gutaju i posle izbace kada stignu na dogovoreno mesto. Dešavalo se da su u stanju progutati i do nekoliko sotina paketića ili kapsula, a za ovaj posao dobijaju po nekoliko hiljada evra po pošiljci - objašnjava izvor za Kurir. Inače, kako stručnjaci navode, Srbi se nalaze na listi najtraženijih "mula", pogotovo što spadaju u one najhrabrije, ali i najjeftinije.

Nije bezbedno Izvor kaže i da ovaj način švercovanja narkotika nije najbezbedniji, a dokaz za to je i ovaj poslednji slučaj sa Krfa. - Krijumčari su očigledno spremni da rizikuju i sopstveni život zbog dobre zarade. Nije retkost da se pošiljka koju su progutali raspadne u njihovoj utrobi i ugrozi im zdravlje, ali i život - kaže sagovornik. Na ovu temu ranije je govorio i kriminolog Dobrivoje Radovanović, smatrajući da u narko-biznisu Srba ima u svim zemlja sveta, te da pretežno posluju u švercu heroina i kokaina. - Srbi imaju posebnu ulogu u švercu kokaina jer oni organizuju prevoz, nabavku i imaju direktne veze sa izvorom, odnosno proizvođačem kokaina. Oni u inostranstvu organizuju takozvani sabirni centar, odakle kreće transport - objasnio je kriminolog.

Pravila krijumčarenja

Piju čajeve, a alkohol i kafa nikako ne idu!

Krijumčari angažovani da na ovaj način prenesu kokain ili heroin, gutaju male paketiće droge umotane u razne folije. Postoji čitava procedura kako je potrebno to učiniti, kako bi se paketići rasporedili u želucu.

- "Mule" najpre moraju očistiti želudac, piju razne čajeve da bi bio u potpunosti prazan. Pakete sa drogom gutaju polako, uz česte pauze i hodanje, najčešće uz pomoć raznih lubrikanata. Nakon toga pije se minimalna količina vode, alkohol i kafu nikako ne konzumiraju tokom obavljanja "posla" - objašnjava izvor i dodaje da prokrijumčarenu drogu "mule" izbacuju putem velike nužde, nakon što stignu na odredište.

foto: Shutterstock

Smrtonosno: Deluje sedativno, smanjuje se pritisak...

S obzirom na to da je reč o jako riskantnom poslu, ali prema narko-dilerima najsigurnijem, jer se teško razotkriva, za medije je ranije jedan lekar iz Kliničkog centra Srbije objasnio kako deluje ova količina kokaina u stomaku ukoliko dođe do pucanja paketića ili kapsule.

- "Mula" nakon gutanja ne sme ništa da jede i pije, jer bi se time izazvala želudačna kiselina, koja može da probuši ampule, izlaže se opasnosti da ga i najmanja količina droge koja iscuri usmrti. Pri pucanju dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge. Droga tada deluje sedativno, smanjuje se pritisak, usporavaju srčane radnje i broj udisaja, što pacijenta uvodi u komu - objasnio je tada lekar.