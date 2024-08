"ODNELA SI NAŠE TAJNE SA SOBOM U GROB" Danas sahrana devojke koja je poginula kod Žablja, oglasila se neutešna tetka

Na gradskom groblju u Žablju danas će biti sahranjena devojka Kristina F. koja je 10. avgusta poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu Žabalj - Čurug, dok je u automobilu kojim je upravljala, na mestu suvozača bila njena rođena sestra I.F. (21). Kristina je, podsetimo, stradala na licu mesta, dok je njena sestra kolima Hitne pomoći odmah prevezena u bolnicu sa teškim povredama.

Porodica devojaka skrhana je bolom, sa zebnjom čekaju oporavak druge ćerke, a kako smo pisali, danas će svi bližnji, rodbina i prijatelji, imati priliku da se oproste od mlade devojke. Nakon tragedije, njihova tetka se oglasila na društvenim mrežama, a kako kaže, još uvek ne može da poveruje da Kristine nema.

- Dušo moja, anđele moj, lepoto moja, hvala ti za predivno vreme provedeno zajedno, hvala ti za ljubav koju si mi pružila kao da sam ti rođena tetka (tako sam se i osećala) hvala ti na poverenje koje si imala u mene, bilo je obostrano, odnela si naše razgovore, tajne, sa sobom, tako će i ostati, anđele moj, jako mi nedostaješ, još uvek ne mogu doći sebi, u četvrtak smo bile zajedno, tvoja sestra, ti, mali bata i ja, pričale i smejale se, trebale smo u subotu da se vidimo, al nema te, još u ušima čujem tvoj piskav glasić "gde si tetkice lepa moja". Ko će me sad tim tonom dočekati? Hvala ti na svemu neka ti je večna slava, tetkino - napisala je tetka poginule devojke.

Podsećanja radi, u ovom udesu učestvovao je i drugi automobil u kom su bile dve žene sa troje maloletne dece. Očevici sudara opisali su jezive prizore, a jedan od njih oglasio se kasnije za Kurir kada je rekao da u prvi mah nije znao da uopšte ima dece u automobilu. Prišao je kolima, slomio staklo i krenuo da izvlači iz vozila jedno po jedno, dok su mu, kako kaže, suze same išle.

- Kada sam prišao do mesta sudara, video sam da je jedna devojka stradala nažalost, u njenom automobilu njena saputnica bila je u teškom ali svesnom stanju, pa sam prišao odmah i drugom automobilu gde je bilo više povređenih. Prvo sam izvukao baku kroz prozor, nisam ni znao da pozadi ima dece. Onda sam čuo glas pored "imam tri ćerke, vadite prvo njih". Suze su mi same išle. Lomio sam vrata da dođem do dece, pošto je auto bio prevrnut na krov - pričao je naš sagovornik kroz suze.