TRAŽIO BIVŠOJ MAĆEHI UPALJAČ, PA JE SILOVAO: Mladić iz Tovariševa osuđen na 6 godina zbog zlostavljanja starije žene!

Dvadesetčetvorogodišnji mladić iz Tovariševa osuđen je na šest godina zatvora zbog silovanja starije sugrađanke.

- Okrivljeni je 9. avgusta zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest godina za krivično delo silovanje - potvrdila je portpoarol novosadskog Višeg suda Jelena Ostojin.

Podsetimo, mladić je uhapšen nakon što je 15. aprila prošle godine, oko sedam časova ujutro, prolazeći pored kuće tada šezdesetdevetogodišnje žene koju poznaje, videvši je u dvorištu, pitao da li ima upaljač. Kada je ona potvrdno odgovorila i pošla da ga uzme iz kuće, mladić je krenuo za njom, što nesrećnoj ženi nije bilo sumnjivo jer poznaje i njega i njegovog oca.

Po ulasku u kuću on je, navodno, zatvorio vrata i seo na stolicu. U jednom momentu žena je, prema nezvaničnim informacijama, prišla vratima, ali nije mogla da ih otvori i upitala Đ. J. kako ih je to zatvorio. On je, navodno, nešto rekao, a potom nasrnuo na nju, iako se opirala i govorila mu da prestane.

Napastvovana žena je čitav slučaj prijavila policiji, koja je pronašla osumnjičenog mladića i uhapsila ga. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati na osnovu odobrenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanje.

Okrivljeni je u zakonskom roku saslušan u svojstvu osumnjičenog, nakon čega mu je određen pritvor da boravkom na slobodi ne bi ometao postupak uticajem na svedoke, kao i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo za koje se tereti.

Dvadesetčetvorogodišnji mladić se od hapšenja nalazi iza rešetaka, a pritvor mu je produžen do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora.

Kako je Kurir ranije pisao, sada osuđeni mladić je sin bivšeg partnera napastvovane žene.

- Mladić je inače bio i ranije u zatvoru. Kada je napastvovao nesrećnu ženu, samo što je bio izašao na slobodu.

(Kurir.rs - Dnevnik)