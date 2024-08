"MOŽDA ŽELE DA ISPROVOCIRAJU DAVIDA KOGA SUMNJIČE ZA ANINU OTMICU" Ekspert otkrio šta stoji iza vesti da nema tragova krvi

Stigli su novi dokazi o slučaju otmice Ane Knežević, za koju je otpužen njen suprug David Knežević. Tim odbrane Kneževića navodi da u stanu nisu pronađeni tragovi krvi koji bi mogli da utiču na tok istrage i sudski postupak.

Koliko će sve to promeniti celokupnu sliku situacije istraživala je novinarka Kurir televizije Tamara Stanković sa svojim sagovornikom.

foto: Kurir televizija

- Istraga često koristi i lažnu informaciju, čisto da bi se ispitalo i videlo ponašanje osumnjičenog. To je samo da kažemo jedna taktika koja se legitimno primenjuje i vi prosto kada se bavite tim poslom želite da dođete do što većeg broja informacija, da isprovocirate određeno ponašanje koje bi moglo da ukaže na potencijalnu krivicu. Prema tome moguće da je došlo do prvobitnog širenja informacija koje naravno ne odgovaraju istini, ali zato postoji odbrana koja će da insistira upravo na tome i da zaštiti Kneževića na najbolji mogući način. To je u interesu odbrane na kraju krajeva - smatra Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost DBA.

01:34 MOGUĆE JE DA ŽELE DA ISPROVOCIRAJU DAVIDA KOGA SUMNJIČE ZA ZLOČIN Ekspert otkrio šta možda stoji iza vesti da nema tragova krvi

Pojasnio je i šta znači što mu se sudi za otmicu, a ne za ubistvo.

- Može se naravno osuditi za krivično delo otmice ako postoje svi elementi bića to krivičnog dela. Naravno to je sada takođe na samoj istrazi da utvrdi da li je on protivno volji svoje supruge nju lišio slobode, na koji način je to učinio i da se utvrde svi ti elementi da li je bilo nekih otežavajućih, olakšavajućih okolnosti jer to je sve merodavno prilikama same kazne.

