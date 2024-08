UBILA MI BRATA I NE KAJE SE! PITAM SE KOLIKO VREDI ŽIVOT? Zlatko se oglasio posle odloženog suđenja okrivljenoj snaji!

Dejan Paunović (33) iz sela Klokočevac kod Majdanpeka monstruozno je ubijen 5. avgusta prošle godine, kada se najpre verovalo da je nesrećni čovek stradao u saobraćajnoj nesreći, nakon čega je izgoreo u zapaljenom automobilu. Godinu dana posle tragedije, u razgovoru za Kurir, Dejanov brat Zlatko Paunović, kaže da se nada da će pravda na neki način barem biti zadovoljena, iako njegovog brata više nema.

Dejan Paunović foto: Privatana Arhiva

Inače, tri meseca posle navodne saobraćajke, isplivala je jeziva istina - Dejan je nasmrt isprebijan, a njegovo ubistvo organizovala je, kako se sumnja, njegova supruga Slađana Paunović (29) i to na njihovu desetogodišnjicu braka, zajedno sa ljubavnikom Srećkom M. (26), inače, najboljim drugom pokojnog Dejana, i tada maloletnim M.P.

Slađana je, kako se sumnja, svom ljubavniku davala informacije o Dejanovom kretanju i takođe je, kako se navodi, dala drvene držalje, lopatu i rukavice, kako bi "odradili posao". Srećko M. i tinejdžer M.P. sačekali su Dejana Paunovića te kobne noći kada se vraćao sa posla i mučki ga ubili, potom su telo stavili u auto, zapalili i gurnuli sa atarskog puta niz liticu, gde je pronađeno ugljenisano telo nesrećnog čoveka za volanom.

- Godinu dana je prošlo, a mi se i dalje nadamo nekoj pravdi. Mog brata ništa ne može vratiti, toga smo svi svesni, ali barem da oni koji su krivi odgovaraju za to. Žalili smo Dejana misleći da je poginuo, govorili smo "eto, šta ti je sudbina", da bi na kraju saznali da ga je ubila žena, koja ne pokazuje ni trunku kajanja posle svega - započeo je priču Zlatko, Dejanov brat.

Kako nam je u potresnoj ispovesti rekao Zlatko, njegov brat se nikada ranije nije žalio na probleme u braku, za suprugu je pred drugima uvek govorio "Moja Slađa", a šta je pozadina ovako monstruoznog čina, u Klokočevcu se i dalje svi pitaju.

- Po selu se pričalo da ga Slađana vara sa tim Srećkom, ali od Dejana nikada nismo čuli bilo kakvu sumnju. U svakom slučaju, ne bi bili ni prvi ni poslednji par koji se rastavio, nikome nije jasno zašto su uradili ovo što su uradili. Slađana je zavila sve u crno i sada, kako sam čuo, ponaša se kao da se ništa nije dogodilo - rekao je naš sagovornik.

Neutešni brat kaže da se nada da će pravda uskoro biti zadovoljena.

- Još uvek čekamo početak suđenja, nadamo se strožoj kazni za Slađanu i Srećka, pogotovo što nas je sve šokirala vest da je onaj maloletnik kome je Slađana platila za ubistvo, dobio samo sedam godina maloletničkog zatvora. Dakle, moje pitanje je - da li toliko vredi nečiji život? - pita se Dejanov brat.

Čeka se suđenje Prema našim saznanjima, čeka se novi datum kada će otpočeti suđenje za ubistvo Dejana Paunovića, inače je trebalo da bude održano krajem jula, međutim, prema rečima našeg izvora, zbog bolesti sudije je otkazano. - Do danas glavni pretres po optužnici nije zakazan, a rešenjem Apelacionog suda u Nišu, određen je Viši sud u Zaječaru, kao stvarno nadležni sud za postupanje u ovom krivičnom predmetu - potvrđeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Negotinu.

Podsećanja radi, tada maloletni M.P. bio je ključni faktor za otkriće Dejanovog ubistva, s obzirom na to da je unapred sve detaljno organizovano i isplanirano da izgleda kao nesreća, međutim, tinejdžer je u jednoj kafani pričao o onome što su uradilii 5. avgusta prošle godine, da bi ta informacija stigla ubrzo i do policije. Istraga je utvrdila da se radi o jezivom ubistvu i tri meseca posle zločina, uhapšeni su Slađana Paunović, njen ljubavnik Srećko M. i tinejdžer M.P., koji je pred tužilaštvom u potpunosti priznao delo, kao i to da je za ubistvo dobio 100 evra i nakon "dobro odrađenog posla" još 5000 dinara.

Prođe godina... Porodica ubijenog Dejana i dan danas ne može da se pomiri sa činjenicom da Dejana nema i da je ovako monstruozno ubijen. Njegova neutešna majka na svojim društvenim mrežama, svakog meseca od dana kada je njen sin ubijen, deli fotografije sa potresnim opisima. - Dan po dan, mesec po mesec, prođe godina od kad te nema sine moj - piše u poslednjoj Snežaninoj objavi.