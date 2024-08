UBICA SRBINU PUCAO U LEĐA, PA POBEGAO: Španska policija traga za osobom koja je počinila zločin kod Marbelje! SERIJA LIKVIDACIJA

Saša Momčilović (36) iz Beograda, koji je u ponedeljak ubijen u Esteponi kod Marbelje, kod sebe je imao falsifikovana belgijska dokumenta i za njim je bila raspisana Interpolova poternica Srbije zbog sumnje da je učestvovao u međunarodnom švercu droge.

Njemu se, kako je Kurir pisao, pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu sudi u odsustvu zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne grupe Živka Bakića, koja je optužena za šverc 324 kilograma kokaina koji im je zapljen u Solunu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je od strane Nacionalne policije Španije stigla MUP-u Srbije potvrda da je u Esteponi ubijen srpski državljanin.

Živko Bakić, vođa grupe čiji je pripadnik bio ubijeni foto: MUP Srbije, printscreen/elconfidencial

Potvrda iz Španije

- Potvrđeno nam je da je 12. avgusta u Esteponi ubijen srpski državljanin S. M. (36) iz Beograda. Ubistvo je izvršeno iz vatrenog oružja, a S. M. je preminuo na licu mesta. Lice je imalo lažni identitet belgijskog državljanina. Po informacijama španske policije, zasad ne postoji veza između ovog događaja i trgovine drogom i organizovanog kriminala. Za licem je raspisana međunarodna poternica od strane Interpola Beograd, jer je bio član organizovane kriminalne grupe koja se bavila neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, radi neposrednog sticanja finansijske koristi. Lice je imalo zadatak kod utovara kokaina na brod, tako i za praćenje droge, njeno vađenje iz evropskih luka i dalju distribuciju, što je sve zabeleženo u komunikaciji preko aplikacije Skaj - izjavio je Dačić.

Saša Momčilović, prema nezvaničnim informacijama, ubijen je hicem koji mu je ispaljen u leđa tokom žurke u luksuznoj vili u blizini Marbelje. Navodno, u pucnjavi su lakše povređene još dve osobe čiji identitet nije otkriven. Vlasnik vile u kojoj se pucnjava dogodila ispričao je za španske medije da je čuo pucanj, a onda video kako ubica beži u tamnom automobilu.

Ilustracija foto: Shutterstock Kosta del Sol Srpski karteli vedre i oblače u Marbelji U Kosta del Sol ima više od 100 kriminalnih organizacija, objavili su nedavno španski mediji. Tu su moćne kriminalne grupe, među kojima ima i dosta srpskih, ali i kriminalaca iz Maroka i Holandije, pisao je El Pais. - Svako ko misli da su kriminalni klanovi kao nekad, u formi piramide, vara se. Nije više tako. Više sad liči na onu TV seriju ZeroZeroZero, gde svi moraju da imaju saradnike u drugoj grupi da bi završili posao. Ovo nisu karteli, ovo su pružaoci usluga - objasnio je kako u toj regiji funkcionišu kriminalne grupe španski tužilac. On je naveo i da nema podele teritorija među klanovima. - Ovde ne možeš da napraviš mapu klanova, kao u Meksiku. Umesto toga, praviš dijagram, pa povezuješ ko gde i šta radi u svakoj organizaciji. Ipak, grupe biraju s kim će da sarađuju, uglavnom se biraju po zemlji porekla. Mini bande, koje su na samom dnu, su podizvođači za velike - objasnio je tužilac.

Vlasnik luksuzne vile u blizini Marbelje u kojoj je u ponedeljak ujutru ubijen Momčilović izjavio je za španske medije da je video kako je ubica pobegao u tamnom automobilu, kao i da se pucnjava dogodila u dvorištu kuće.

- Pravili smo žurku i to je izmaklo kontroli. Kažu da je ubica otišao u belom autu, a to nije tačno. Osoba koja je ubila otišla je u tamnom automobilu - izjavio je muškarac koji se predstavio kao vlasnik luksuzne vile. On je naveo i da nije video šta se dogodilo, ali da je čuo pucnjavu. - Pucanj je bio u dvorištu kuće na mom imanju. Čuo sam, bio sam za šankom i kada sam izašao nisam ništa video. Video sam pokojnika kako leži na stepenicama, mislio sam da je nešto konzumirao. Kada sam izašao, video sam auto kako odlazi - izjavio je on za medije.

Miloš Peruničić ubijen u Španiji foto: Printscreen

Serija ubistava

Tokom dosadašnje istrage, otkriveno je da je da je ubijeni begunac poslednjih godina živeo u okolini Marbelje. - Zasad nije sa sigurnošću utvrđeno da li je i na koji način bio povezan sa kriminalnim grupama iz Srbije koje imaju svoje poslove u tom delu Španije, niti se zna zbog čega je toliko vremena provodio baš u tom delu Kosta del Sol, odnosno u okolini Marbelje. Najverovatnije je bio povezan sa kriminalnim grupama - kaže sagovornik Kurira.

On podseća da ovo nije prvo ubistvo naših državljana u toj regiji, kao i da je poznato da su ljudi sa naših prostora najčešće u narko-bandama koje su utočište pronašle u okolini Marbelje. Tako je u luksuznoj iznajmljenoj kući u Malagi u blizini Marbelje 30. juna 2022. godine nađeno telo Aleksandra Kolundžije, a dve godine ranije, 2. juna 2020., u Marbelji je ubijen Miloš Peruničić iz Bara, koji je navodno bio blizak škaljarskom klanu. Zbog likvidacije Peruničića, koja se dogodila usred dana, uhapšena su trojica državljana Srbije.

