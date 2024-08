NIŠLIJA POSLE 20 GODINA PRIZNAO SVE UŽASE: Žene prebijali, zabijali eksere pod nokte, jednu sahranili u koferu! RAZLOG JE GROZAN

A. M. (47) iz Niša osuđen je u Višem sudu u Nišu na deset i po godina zatvora jer je 2002. godine sa još dvojicom saučesnika u Francuskoj oteo tri žene koje su primoravali na prostituciju, a od kojih je jedna preminula zbog svireposti.

Presuda je doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koji je optuženi sklopio sa sudom. U Višem sudu u Nišu je potvrđeno da je presuda pravosnažna.

- Pravnosnažnom presudom Višeg suda u Nišu od 21. juna 2024. godine, prihvaćen je sporazum o priznanju krivičnog dela, zaključen između tužilaštva i okrivljenog sa braniocem i okrivljeni A.M. oglašen je krivim zbog dva krivična dela otmica u saizvršilaštvu i jednog krivičnog dela otmica u saizvršilaštvu i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i šest meseci, koju je dužan da izdrži po pravnosnažnosti presude, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru, počev od 24. maja 2022. godine pa nadalje – potvrdila je za portparol Višeg suda u Nišu Emilija Stošić.

Suđenje u Nišu započeto je posle više od 20 godina, na osnovu sudskih i policijskih spisa koje su dostavili francuski pravosudni organi. Kako je ranije pisano, A. M. je uhapšen i optužen da je u saizvršilaštvu sa B.N, koji je pravosnažno osuđen u Francuskoj na 30 godina zatvora, i Z.R, koji je u međuvremenu preminuo, počinio dva krivična dela otmice i jednu otmicu sa smrtnim ishodom. On se u istrazi branio ćutanjem, a istu odbranu nastavio je da primenjuje i pred sudom u Nišu.

Mučili žene da bi se bavile prostitucijom

Kako se navodi u optužnici, članovi ove grupe, pribegavali su zlostavljanju žena veoma nasilnim metodama poput sečenja dela prsta, zakucavanjem eksera ispod noktiju i prebijanjem pesnicama i lopatom, ne bi li ih primoravali na prostituciju ili da bi od njih dobili informacije o tome šta su rekle policiji.

Prema optužnici, Ukrajinku O.S. (25) oni su kupili za 5.000 evra od nepoznatih osoba i držali je oko tri meseca u hotelu u centru Pariza, a potom i u drugom stanu, postupajući prema njoj svirepo.

- Sada pokojni Z. R. po nalogu okrivljenog A. M. sekirom joj je odsekao deo malog prsta na ruci, a sve u nameri da je natera da počne da se prostituiše u mreži koju su B. N. i on organizovali. Nakon tri meseca oštećenu su prebacili u Tuluz, stoji u optužnici.

Zakucavali eksere pod nokte

A. M. je optužen da je od sredine aprila do 2. avgusta 2002. godine sa B. N. Francuskinju M. K. (27) odveo iz Tuluza i zadržao u različitim hotelima u Parizu, postupajući prema njoj na svirep način, sa namerom da je prinudi da im kaže kakve su izjave ona i treća oštećena žena V.R. dale policiji u Tuluzu februara i aprila 2002. godine gde su saslušavane zbog navođenja na prostituciju od strane članova ove mreže. B. N. je tukao oštećenu, zatvarao je u kutiju ispod kreveta da bi je kaznio i vezivao je golu na dušeku, dok ju je okrivljeni A. M. povremeno obilazio.

- Od 12. juna do 5. jula 2002. godine oštećenu su držali u hotelu gde su joj u toku dve uzastopne večeri čekićem zakucavali eksere pod nokte obe ruke, a okrivljeni A. M. je neutvrđenog dana, oštećenu udario metalnom lopatom po glavi i po srednjem prstu desne ruke, pa je pustio na slobodu dana 2. avgusta 2002. godine i naredio joj da ide u Tuluz i nastavi da se prostituiše za njegov račun, što je ona i učinila - stoji u optužnici.

Sahranjena u koferu

Treću oštećenu ženu V.R, koja se prostituisala u njihovoj mreži u Tuluzu, u 2002. godine, prema optužnici, takođe su držali zatočenu u jednom hotelu gde su je tukli i mučili kako bi im ispričala kakvu je izjavu dala policiji.

- Okrivljeni A. M. je otišao iz hotela i naložio B. N. da oštećenu drži zatvorenom i da je muči. Narednog dana B. N. je udario nekoliko šamara oštećenoj u hotelskoj sobi a zatim je udario pesnicom u glavu, pri čemu je ona krenula da pada i u padu udarila glavom u zid, i na taj način zadobila povrede od kojih je preminula na licu mesta. Okrivljeni A. M. je sutradan, kako bi sakrili leš, doneo jedan veliki kofer sa točkićima u koji je B. N. smestio leš oštećene, da bi narednog dana njih dvojica krenuli u dva automobila prema šumi gde je B.N. ušao u šumu i zakopao leš oštećene na neutvrđenom mestu, dok je okrivljeni A. M. ostao na ulazu u šumu i čuvao stražu kako bi obavestio B. N. ukoliko neko naiđe - navodi se u optužnici.

Svedoci bili nedostupni

Posle dve godine, sudski postupak pred pravosudnim organima u Nišu nalazio se u svojevrsnom pravnom ćorsokaku jer sud već mesecima nije uspevao da dođe do svedoka u inostranstvu, a na saslušanju da dve oštećene žene i trojice svedoka insistirala je odbrana. No, pokušaji da se dođe do svedoka su bili neuspešni jer nisu pronađeni na adresama u Francuskoj i Ukrajini. Poziv je jedino primila Milina R, majka V.R, jedne od zlostavljanih žena koja je, prema optužnici, u toku svirepog iživljavanja preminula. Ona je posredstvom Ministarstva pravde Francuske primila poziv, ali je ranije preko svoje punomoćnice advokatice Jelene Cakić poručila da neće moći da prisustvuje suđenju zbog teškog psihičkog stanja, o čemu je podnela i medicinsku dokumentaciju. Sporazum o priznanju krivičnog dela sklopljen je na inicijativu odbrane optuženog A. M.

Kurir.rs/Blic

