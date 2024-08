KURIR SAZNAJE! OSLOBOĐEN MLADIĆ KOG JE BIVŠA OPTUŽIVALA ZA PROGANJANJE: Ispričala da je zvao sa 49 brojeva, sud sad doneo odluku!

Filip Pejović (34) koji je bio optužen da je proganjanjo bivšu devojku Goranu Vukmirović danas je oslobođen optužbi u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.

Kako Kurir saznaje, Pejoviću je istom odlukom ukinut pritvor i on će danas biti pušten na slobodu.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, u optužnom predlogu sumnjičilo Pejovića da je od novembra 2023. godine do 18. aprila kada je uhapšen, izvršio krivično delo proganjanje tako što je uporno nastojao da uspostavi kontakt sa bivšom devojkom neposredno i putem sredstava komunikacij.

- Na teret mu se stavljalo da je nakon prekida emotivne veze, oštećenu kontinuirano pozivao i slao joj sms poruke kao i poruke preko aplikacija „whatsApp“, „viber“ i „Instagram“ sa 49 različitih telefonskih brojeva - navodilo se u saopštenju tužilaštva posle podizanja optužnice.

Gorana Vukmirović foto: Kurir televizija

U porukama koje je slao kako se navodilo, molio je Goranu da se vide i da ga odblokira, a potom joj je pisao poruke uvredljive i preteće sadržine.

- Takođe, sačekivao je isred radnog mesta i u Tržnom centru „Delta city“, pa je dana 21. marta, dok je oštećena upravljala svojim automobilom primetila okrivljenog da se svojim vozilom kreće iza njenog vozila, a nakon što su zastavljeni od strane policijskog službenika kome je oštećena prijavila da je okrivljeni progoni, sve vreme osećajući kontinuiranu i ozbiljnu uznemirenost i strah - opisano je tada u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Tužilaštvo je inače u optužnom predlogu tražilo da on bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 6 šest meseci i da mu se izrekne mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od tri godine.

Gorana Vukmirović je za Kurir ispričala da je njen pakao krenuo kada je odlučila da raskine sa Filipom.

- On to nije prihvatio i odmah je počeo da me proganja. Pozivima, porukama, pretnjama, čekanjem posle posla. Onog momenta kada su krenule i pretnje, dobijala sam preko 100 poziva i poruka dnevno. Trenutak kada sam shvatila da imam problem je kada sam blokirala svaki nepoznati broj a on kupovao novi i pozivao me - ispričala je ranije za Kurir.

Inače, Filip Pejović je sin pokojnog Luke Pejovića koji je ubijen u Beogradu 2000. godine.

