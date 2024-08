"BIO JE PODSTANAR, ŽIVEO JE S DEVOJKOM" Komšije ne mogu da veruju da je Aleksandra SMARTOM ubio drogirani poznati zubar

"Mi smo u šoku, ne možemo da verujemo da je to taj momak. Bio je izuzetno kulturan i fin, lepo se pozdravljao. Bio je IT stručnjak. Živeo je sa devojkom, često sam ih viđala zajedno, tuga.. Ne mogu da verujem."

Ovim rečima započinje priču komšinica Aleksandra M. (28) koji je pre dva dana poginuo na pešačkom prelazu kada je na njega pod punom brzinom naleteo vozač "smarta", poznati beogradski zubar Slobodan S. (35) i odbacio ga 20 metara dalje.

U zgradi muk i tišina, vrata Aleksandrovog stana u kojem je, kako tvrde komšije, živeo sa devojkom, niko nije otvorio. Komšije u šoku, prisećaju se momka koji im je bio prvi komšija, uvek ih s osmehom pozdravljao, a danas ga više nema.

- On je bio podstanar, u našu zgradu se doselio pre par meseci. Čuli smo da je neki mladić poginuo na pešačkom, ali sad kada znamo da je to on, u šoku smo. Znam da je radio sa kompjuterima, živeo je sa devojkom. Mislim da je ona imala stan još negde, ali je često bila tu kod njega. Taj pešački nikada nije bio bezbedan, ne smemo decu da puštamo sami da idu do škole - kaže komšinica.

Komšija kaže da su se na mestu nesreće i ranije se dešavale tragedije, i da i sami strahuju kada prelaze pešački.

- Družio se sa mojim sinom, bili su dobri drugari, oni su tu negde istih godina. Kad mi je sin rekao da je on stradao, ja nisam mogao da verujem. Tuga, mlad momak. Tačno je da je izašao iz autobusa i krenuo na pešački da prelazi ulicu, kada je na njega naleteo vozač "smarta". Ko zna u kakvom je stanju bio taj vozač, možda je bio drogiran ili pijan, pošto je pod velikom brzinom vozio da ga je čak odbacio 20 metara dalje i na sve to pobegao sa mesta nesreće. Savest mu je proradila tek posle ponoći, pa se predao. Na ovom pešačkom su se i ranije dešavale nesreće. Kao što vidite, kola brzo prolaze, niko ne usporava pred pešačkim, nije bezbedno za nas pešake - kaže komšija.

Podsetimo, Aleksandar M. je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu kod Bogoslovije kada je na njega, kako se sumnja, automobilom marke "smart" naleteo Slobodan S. (35). Aleksandar je bio IT stručnjak, te je radio na različitim programima. On je završio Visoku školu za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Slobodan S. (35) zbog sumnje da je 13. avgusta 2024. godine, ne pridržavajući odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je nastradao 28-godišnji pešak Aleksandar M, a potom je pobegao sa lica mesta.

Slobodan S. je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela i izneo je svoju odbranu. Njemu je određen pritvor.

