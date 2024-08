PET GODINA OD PREVARE VEKA U NIŠU! Jedan od osumnjičenih: Želim da me ostave na miru, vrate pasoš i štetu od 15 miliona evra!

Iako je sud u Teksasu (Sjedinjene američke države) podigao optužnicu protiv 11 programera, mahom iz Niša, a koji se sumnjiče da su proneverili oko 70 miliona dolara, ovaj slučaj kao da pada u senku jer epiloga već dugo nema.

Od pokretanja postupka se sredinom jula navršilo pet godina. Pojedinci iz ove grupe su navodno otvarali više investicionih fondova, a onda sakupljali novac od raznih investitora, od kojih je bio jedan broj iz države Teksas. Nakon što su klijenti uplaćivali novac, oni bi na kraju gasili te fondove, a novac bez traga"ispario".

U ovaj slučaj se umešao i američki FBI, a jedan od osumnjičenih je i Nenad Mladenović iz Niša kome je i dalje pasoš zadržan u Specijalnom sudu u Beogradu. On je i dalje osumnjičen, tako da on za Kurir objašnjava da želi da mu se pasoš vrati jer ni u kom slučaju nije kriv.

- Trenutno se u tom slučaju ne događa ništa, a ja i dalje nisam slobodan čovek, iako je evidentno da s tim nemam ništa. Ja sam „kriv“ što sam imao firmu u kojoj su ti ljudi potpuno legalno otvarali domene za te sajtove preko kojih je, kako se pričalo, sprovedena ta prevara. Tada se otvaralo na hiljade sajtova elektronskim putem tako da ne mogu da znam svakog klijenta. To ne može ni jedno rukovodstvo hosting firme. I štoje najgore, ja sam imao jedan sličan slučaj u niškom sudu gde je neko otvorio sajt u mojoj firmi i vršio neku prevaru. U tom slučaju sam samo dao izjavu – počinje priču Nenad, a koji već pet godina ne može doži do pravde.

Protiv njega se trenutno ne vodi nikakav postupak, ali i dalje nije potpuno slobodan.

- Protiv mene se ne vodi ništa, sem što na svaka tri meseca se obnavlja neka ekstradiciona mera pa me država proverava da li sam napustio Niš. Podneo sam nekoliko žalbi na to, a odgovora nema. Ja u tim žalbama iznosim da hoću da dam izjave, iznesem dokaze gde se vidi da nisam kriv. Ono što je apsurd je da sam ja podneo krivičnu prijavu protiv svoje biološke majke još 2021. godine, a koja je na neki način umešana u sve to. Do dan danas se taj slučaj nije pomerio s mesta. Nakon svega toga, pet godina od pokretanja slučaja meni opet stiže donesena mera od tri meseca nadzora odnosno zabrane napuštanja mesta boravka. Ja za 24 sata pred bilo kojim sudom na planeti, organom mogu da dokažem svoju nevinost, ali to niko neće da sasluša- priča Nenad.

Ovaj Nišlija je imao respektabilnu firmu za hosting u Nišu koja je imala veliki broj klijenata. Onda mu se urušio svet, svi zaposleni u firmi su ostali bez posla, on je zapao u ekstradicioni zatvor, a potom je bio oslobođen sa elektronskom nanogicom. Već pet godina nije „mrdnuo“ iz Niša jer ne sme.

- Meni je za ove pet godine učinjena šteta od 15 miliona evra. To je ono što mogu da dokažem. Ja želim da mi se taj novac nadoknadi jer neću na bilo koji način da trpim zbog nečije greške ili nemara. Sada hoću da me ostave na miru i da mi plate štetu. A, ko će da plati, neka se dogovore – zaključuje Nenad.

Ovaj slučaj milionske prevare ozbiljno je uzdrmao interesovanje u Nišu. Kako se navodi u optužnici, objavljenoj na internetu, optužnice su podignute protiv bračnog para Кristijana Кrstića i Кsenije Faje Atilana Кrstića kao i još protiv devet članova grupe.

Oni se terete kako je objavila federalna velika porota iz Dalasa(SAD) podigla za zaveru i vršenje žičane prevare i zavere za vršenje pranja novca u julu 2020. Federalni istražni biro(FBI), navodi se, 4. februara 2021. godine je završio preseljenje Stojilkovića iz Srbije u severni okrug Teksasa. Američki navodni saučesnik, Haojia Miao, uhapšen je u Кaliforniji u oktobru 2020.

Velika prašina se podigla prošle godine kada je iz ekstradikcionog pritvora izašao Kristijan Krstić nakon čega je sa suprugom Ksenijom pobegao. Kako su mediji pisali, ovaj bračni par iz Niša ima četvoro dece. Ksenija je po pisanju medija umrla pre manje od godinu dana. Prema optužnici, oni su navodno pomogli u stvaranju i plasiranju više od 20 lažnih investicionih platformi, uključujući Options Giants, Banking Option, Aeon Options, Option Riders, Bancde Options, Instant opcije, Fast Options, Elite Options, Start Options, Cripto Trading Vorld , Dragon Mining, Triniti Mining, BTC Mining Factori, Bitcoin Trading Vorld, BTC Trader Online, BTC Falcon, Perpetual Energi, Hedger Tech, Go Solar Mining, Perfect-Options i drugi.

U tekstu objavljenom na internetu se navodi da su iz svojih matičnih baza u Кini, Srbiji i drugde, optuženi navodno ciljali na investitore širom sveta – uključujući nekoliko u severnom Teksasu – tražeći investiranje u binarnim opcijama i rudarenje kriptovaluta.

- Na mreži su svoje platforme binarnih opcija naplaćivali kao „lidera na svetskom tržištu binarnih opcija“, hvalili su se prosečnom isplatom od 80 procenata i obećavali povraćaj od 20 procenata za svaku izgubljenu trgovinu. U međuvremenu, na platformama za rudarenje kriptovaluta, tvrdili su da investitori mogu „kupiti bitkoin u pola tržišne cene!“ zbog „vađenja 24-7“ u objektima „širom sveta“ - navodi se u jednom tekstu.

Oni su navodno koristili lažna imena i profile tokom konferencijskih poziva. kako je ranije pisano, najviše prevarenih ljudi su iz Severnog Teksasa pa je zato i sud iz te države pokrenuo postupak.

