VOZIO PIJAN BEZ DOZVOLE, ONDA RAZBIO VRATA U ZGRADI POLICIJE: Priveden vozač iz Knjaževca

Knjaževačka policija podneće krivičnu prijavu protiv Knjaževčanina starog 39 godina zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- Uhapšeni muškarac je kroz Knjaževac vozio moped, i na znak saobraćajne policije odbio je da se zaustavi. Patrola je krenula kolima za njim i uspela da ga pomeri sa kolovoza i zaustavi. Ispostavilo se da on vozi neregistrovani moped, da nema saobraćajnu dozvolu, nije imao ni kacigu a alkotest je pokazao I da ima 2,81 promila alkohola u krvi. Odmah je priveden do otrežnjenja I zatvoren u jednu od službenih prostorija zgrade policije. Međutim, to ga je razbesnelo I svom snagom je počeo da šutira vrata sve dok nisu naprsla I dok organi reda nisu ušli da ga savladaju I smire – saznajemo nezvanično od nadležnih.

Ovom vozaču mopeda je određeno zadržavanje do 48 sati I protiv njega će biti podneto više zakonskih prijava.