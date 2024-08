OVO JE BAJKER IZ SRBIJE KOJI JE JUČE POGINUO U BOSNI! Raša iz Kraljeva preticao kolonu i zakucao se u kombi, pa u drvo (FOTO)

Bajker Ratko Pilipović (59), zvani Raša, iz Kraljeva poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Bosni i Hercegovini.

Pa da podsetimo, nesreća se dogodila u 10.15 časova u mestu Pazarić. U udesu su učestvovali motocikl i kombi. Od siline udarca motociklista iz Srbije je zadobio teške telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Uviđaj je trajao satima, a saobraćaj je bio obustavljen na ovog deonici.

ratko pilipović foto: Društvene mreže

- Sumnja se da je do nesreće došlo tokom preticanja. Ispred bajkera su u koloni bili automobil i kombi. Pilipović je pretekao automobil, a kada je došao do kombija došlo je do kontakta. Tačnije, vozač kombija krenuo je da skreće u levo, a bajker se prektično zakucao u vrata kombija - navodi naš izvor i dodaje:

- Verovatno bajker nije video da je vozač kombija dao žmigavac za skretanje u levo i krenuo da skreće. Sve se brzo odigralo. Scena je bila jeziva.

Kako potom objašnjava naš sagovornik, motociklista se nakon sudara odbio od kombi.

poginuli ratko pilipović foto: Društvene mreže

- Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Motor se odbio od vrata kombija i sleteo je sa glavnog puta, probio ogradu i udario u drvo - navodi on i dodaje da nesrećnom bajkeru nije bilo spasa. Iako je bila isprekidana linija na kolovozu, preticanje na ovom delu puta nije bilo bezbedno.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove jezive nesreće sa smrtnim ishodom. Telo je prevezno na obdukciju na Institut za sudsku medicinu, koja će utvrditi kako je došlo do smrti.

Bonus video:

02:24 NAJNEOBIČNIJI BAJKERI U SRBIJI: Imaju samo dve želje - da zadrže mlade na selu i pomognu siromašnoj deci