"BIO VLASNIK 2 FIRME, OŽENJEN, DOBIO DVE ĆERKICE": Silovatelj iz niškog lifta na sudu, podnet optužni predlog - OVA KAZNA MU PRETI

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu podnelo je optužni predlog protiv S.J. (33) iz toga grada zbog nedozvoljenih polnih radnji i zatražilo da mu se izreknu dve godine robije.

Reč je o istom muškarcu koji je u Nišu silovao dvadesetčetvorogodišnju devojku zbog čega ga je optužilo i Više javno tužilaštvo u Nišu koje je zatražilo da mu se izrekne kazna u zakonskom okviru od pet do 12 godina. Dok optužnica niškog tužilaštva još nije potvrđena pa je datum početka suđenja još neizvestan, aleksinačka optužba je pravnosnažna pa će se S.J. već sledećeg meseca naći pred tamošnjim sudijom.

Aleksinačko tužilaštvo S.J. tereti da je 10 februara izvršio krivično delo nedozvoljenih polnih radnji nad radnicom jednog dragstora u ovom gradu. On je nasrnuo na ženu koja je bila sama u radnji ali je njen poziv u pomoć čula njena koleginica pa manijak nije uspeo da realizuje nečasnu nameru već je pobegao.

Žena je bila dovoljno prisebna da opiše svog napadača pa je on istog dana uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava ali je, nažalost pogrešno, procenjeno da delo neće ponoviti pa je pušten da se brani sa slobode. S.J. ovaj događaj uopšte nije zabrinuo pa je iste večeri nasumično polomio tri izloga na prodavnicama u centru Aleksinca.

Po prijavi građana reagovala je policija i ovog puta je odveden na pregled u Psihijatrijsku bolnicu u Gornjoj Toponici gde je ustanovljeno da nije duševno bolestan te da ne može ostati u ovoj ustanovi. Ponovo je pušten na slobodu što je on iskoristio da samo dan kasnije u Nišu siluje devojku. Ovoga puta je završio u pritvoru gde se i sada nalazi čekajući da mu bude suđeno.

Prema rečima meštana, S.J. je trebalo da ranije bude zaustavljen što bi sprečilo da njegovo nastrano ponašanje eskalira do silovanja. Kako tvrde, on je bio vlasnik privatne firme koja trenutno ne radi, bio je oženjen i dobio je dve ćerkice. Šta je u njemu puklo, to niko ne zna osim da se svi slažu da se radi o “tempiranoj bombi”, čoveku koji je spreman na sve da zadovolji svoje bolesne nagone. Aleksinčani tvrde da je i ranije napadao žene, ali kako se sve završavalo bez težih posledica, one nisu želele da prožive to neprijatno iskustvo tokom obraćanja organima gonjenja, što je manijaku omogućilo da nastavi sa svojim nastranim pirom. Nakon što je radnica dragstora pukom srećom izbegla silovanje, on je došao u Niš sa ciljem da ovoga puta tu nameru realizuje.

Kako se navodi u optužnici on je 11. februara ove godine oko 18.45 sati u liftu zgrade u Ulici Stefana Prvovenčanog u Nišu dvadesetčetvorogodišnju devojku prinudio na čin izjednačen sa obljubom, upotrebom sile i pretnje da će napasti na njen život i telo. Delo je izvršio tako što je i u zgradu ušao za devojkom koja je šifrom otvorila ulazna vrata a da ga ona nije primetila jer je na ušima imala slušalice.

Uočila ga je tek kada se našao u liftu ali tada više nije mogla da dozove pomoć niti da ga spreči da je napadne. S.J. je povukao ručicu i zaglavio lift između spratova a zatim je napao s leđa, oborio je na pod i gurnuo joj ruku duboko u usta usled čega je zadobila brojne povrede u usnoj duplji. Pesnicama je udarao po glavi i licu i pretio da će je izbosti, izvaditi joj oči i ubiti je.

Čak je bio toliko drzak da joj je govorio da je ucenjen da je siluje te da je žrtva probala da ga zadovolji novcem što je on odbio jer nije ni imao nameru da je opljačka. Devojka se i pored stravičnih pretnji borila sa silovateljem, usled čega je izbila drvena vrata lifta. Međutim, s obzirom na to da je bio daleko fizički nadmoćniji, S.J. je uspeo da je savlada i realizuje nečasnu nameru.

Nakon što je završio sa zlostavljanjem, sebe i devojku je obrisao vlažnim maramicama kako bi uklonio tragove, a zatim je žrtvi naredio da se sa njim spusti do prizemlja, te da stanarima kaže da mu je devojka.

Više javno tužilaštvo predložilo je da se S.J. produži pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti delo s obzirom na to da je već osuđivan za krivično delo sa elementima nasilja, te da je dan pre silovanja izvršio polno uznemiravanje radnice dragstora u Aleksincu.

Takođe, razlog za produženje pritvora je i to što je za silovanje predviđena kazna zatvora od preko 10 godina a posledice dela izazvale su uznemirenje javnosti jer je napad izvršen na štetu mlađe osobe, u centru grada, na javnom mestu u liftu te da su o ovom događaju izveštavali svi mediji.

